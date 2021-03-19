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İkinci el otomobildeki vade düzenlemesi, piyasayı hareketlendirdi

İkinci el otomobil satışlarında vadelendirme işlemi fiyata göre belirlenirken, orta gelir grubunu ilgilendiren 120 bin lira ve altındaki araçlar için 45 ay olan vade sayısı 60 aya çıkarıldı. İzmirli ikinci el esnafı, yeni vadelendirme işleminin satışlara olumlu yansıdığını ve piyasayı hareketlendirdiğini söyledi.

19 Mart 2021 Cuma 09:49
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İkinci el otomobildeki vade düzenlemesi, piyasayı hareketlendirdi

Otomobil satışlarında fiyata göre vadelendirme işlemi; Ticaret Bakanlığı tarafından belirlendi. Buna göre, fiyatı 120 bin lira ve altında olan otomobiller 60 ay, 120 ile 300 bin lira arasında olan otomobiller 48 ay, 300 bin ile 750 bin lira arasında olan otomobiller 36 ay, 750 bin lira ve üstünde olan otomobillerde ise taksit sayısı 24 ay oldu. İzmir'de ikinci el alım satışı yapan otomobil esnafı, kararı olumlu buldu. Kış mevsimiyle sektörde durağanlığın yaşandığını, yeni vadelendirmenin satışlara olumlu yansıyıp, piyasayı hareketlendirdiği belirtildi.

‘CAN SUYU OLDU’

İkinci el otomobil satışı yapan Aykut Kaysal (30), kış nedeniyle piyasaların durağan olduğunu belirtip, bakanlığın vadelendirme işlemini olumlu bulduklarını anlattı. Uygulamanın piyasayı hareketlendirdiğini söyleyen Kaysal, "Satan daha rahat aracını satacak. Müşteriler ise, daha uygun ödeme koşullarıyla araç almış olacak. Bu şekilde piyasa hareketleniyor" dedi.

İkinci el otomobil alım satımı yapan firma sahibi Egemen Kurtçu (38) da Ticaret Bakanlığı’nın sektör için güzel bir çalışma yaptığını belirterek, "Bu piyasada çok güzel karşılık buldu. Can suyu oldu. Soğuk hava koşulları piyasayı dibe indirmişti. Bu kararla piyasa hareketlendi. Bizim için güzel bir haber oldu. Ticaret Bakanlığı’nı bu noktada kutlamak gerek. Tam zamanında doğru bir hamle yapıldı. Piyasada da karşılığını buluyor zaten" diye konuştu.

Otomobil almak için ikinci el satış noktasına gelen Mert Çavuşoğlu (32) ise, "80- 90 bin civarında bir otomobil almak istiyorum. Pandemi nedeniyle toplu taşımayı kullanmayı azaltmak adına uzun süredir almayı düşünüyordum. Taksit sayılarının yükselmesiyle araç bakmaya çıktık. Bir araç beğendim. Anlaşırsam alacağım aracı" dedi.

Aracını değiştirmek isteyen Soner Sunar (44), "Taksit sayısının artmasının piyasayı hareketlendireceğini düşünüyorum. Ama ben model yükseltmek için geldim. Piyasa araştırması yapıyorum. Kafama uygun bir şey bulursam elimdeki aracı satıp, model yükselteceğim" şeklinde konuştu.

Otomobil alma planı yapan Metin Çiftçi (38), "Uzun zamandır otomobil almayı düşünüyordum. Ancak alamıyordum. Vadeler kısaydı, rakamsal olarak daha yüksek ödemesi vardı. Vadenin artmasıyla daha uygun rakamlarda ödemelerimi yapacağım. 70- 80 bin lira arasında bir araç almayı planlıyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Otomobilİkinci ElPiyasa
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