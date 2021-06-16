"İhracatta rekor geldi, çelikte üretici kota esnekliği talep ediyor"

İSTANBUL - Brüksel merkezli Dünya Çelik Birliği (Worldsteel) verilerine göre, çelik sektörü 2021 yılının ilk 5 aylık döneminde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 38,3 artış gösterdiği kaydedildi. 83 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek ilk 5 aylık ihracat rakamına ulaşıldığını ve çelik sektörünün 1 milyar 745 milyon dolarla, tarihinin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdiğini belirten AS Steel Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Sezer, “Kotaların esnetilmesi veya kaldırılması yönünde girişimlerde bulunulması ve sektörün desteklenmesi gerekmektedir” dedi.

CUMHURİYET TARİHİNİN İLK 5 AYLIK İHRACAT REKORU KIRILDI

Türkiye’nin küresel ham çelik üretiminde geçen yıl yüzde 6’lık bir büyüme göstererek 35,8 milyon tonluk üretim gerçekleştirdiğini belirten AS Steel YKB Erkan Sezer, “Brüksel merkezli Dünya Çelik Birliği (Worldsteel) verilerine göre ise bu büyüme, Türkiye’yi 8’inci sıradan 7’nciliğe yükseltmiş oldu. Türk firmaları olarak Türkiye’deki üretimlerimizi artırmak üzere yatırımlarımıza hız verdik. 2020 yılı sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada zor bir yıl olmasına rağmen yatırımlarımıza hiçbir zaman ara vermedik. Bizi bu noktaya taşıyan üretimimize bu dönemde de hiç ara vermedik. Türk çelik üreticileri olarak küresel işlerimizdeki başarılarımız ile tüm dünyada yakından takip ediliyoruz” dedi.

İhracatçılar olarak ihraç fiyatlarının hedeflenen seviyeye çıkması için salgın hastalıklar döneminde devlet desteklerinin artırılması talebimizi iletiyoruz” diyen Erkan Sezer şu ifadeleri kullandı:

“Demir çelik sektörü en büyük pazarları olan Amerika ve Avrupa’da 2018 yılından bu yana korunmacı önlemler sebebiyle zor dönemler geçirmekteyiz. Amerika'ya ihracatımızda çelik ürünlerine yüzde 25, alüminyum ürünlerine yüzde 10 ilave vergi uygulamakta, Avrupa Birliğine çelik ihracatında ise uygulanan korunma önlemi kapsamında kota aşımı durumunda yüzde 25 oranında ilave vergi ödenmekte. Kota uygulamasının 30 Haziran'da son bulması beklenirken Avrupalı çelik üreticilerinin kotaların 3 yıllık korunma önleminin bitiş tarihi olan 30 Haziran'dan itibaren devam ettirilmesi baskısı devam etmekte. Benzer şekilde İngiltere'nin kota uygulamasının devam edeceğine yönelik ön karar da yayınlandı. İlave vergilerin ve kotaların devam etmesi Türk çelik üreticileri açısından olumsuzluğa neden olmaktadır. Kotaların esnetilmesi veya kaldırılması yönünde Bakanlık nezdinde girişimlerde bulunulması, ayrıca çelik sektörünün bu ağır şartlarda Türkiye'nin en önemli ihraç kalemlerinin ön sıralarında yer alması sebebiyle de mutlaka desteklenmesi gerekmektedir.”

Türkiye'de çelik üretiminin çoğunluğunun hurdadan yapıldığını, geri dönüşüm ve döngüsel ekonominin en yoğun uygulandığı sektörlerden biri olduğunu ifade eden Sezer, ”Bu çerçeveden bakıldığında cevher ile üretime kıyasla daha çevre dostu bu üretim tarzının, ayrıca yeşil üretime geçişin önem kazandığı bu dönemde kömür alternatifi kaynakların kullanılmasıyla yeşil üretim yatırımlarına da destek verilmesi faydalı olacaktır” diye konuştu.

Sektörün ihracat performansını da değerlendiren Sezer, “Çelik sektörü, mayıs ayında gerçekleştirdiği 1 milyar 745 milyon dolarlık ihracatıyla dış ticarette ekonomiye en çok katkı sunan üçüncü sektör oldu. Çelik fiyatlarındaki artışın da etkisiyle bu ay ihracatta üçüncü sıraya yükseldik. Bu ivmenin yılın kalan döneminde artarak devam edeceğini öngörüyoruz. Sürdürülebilir ihracat adına gerçekleştirdiği çalışmaları aralıksız sürdüren çelik sektörü, Türkiye’nin toplam ihracatına katkı vermeye devam ediyor. Üretim ve istihdam odaklı çalışan sektörün mayıs ayı ihracatı 1 milyar 745 milyon dolar olarak hesaplandı. Bu rakam, sektörün dış ticarette ülke ekonomisine en fazla katkı veren üçüncü sanayi kolu olması anlamına geliyor. Bu nedenle desteklerin artırılması gerekliliğine dikkat çekmek istemekteyiz” dedi.

“İHRACAT HEDEFİNDE YUKARI YÖNLÜ REVİZE GELDİ”

Sektör ihracatında yaşanan yukarı yönlü ivmenin yılın geri kalanında da devam edeceğini öngördüklerini vurgulayan Erkan Sezer, “Çelik fiyatlarında yaşanan artışın etkisiyle bu ay ihracatta üçüncü sıraya yükseldik. İhracatta mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 114’lük bir artış yakaladık. Bu rakamla birlikte tarihin en yüksek aylık ihracatına ulaştık. Dünyada özellikle çelik fiyatları artış gösterdi ve bu aydan sonra da teslimatlar daha da hızlandı. Tüm bunlar ihracat rakamlarımızı olumlu anlamda etkiledi. 2021 yıl sonu hedeflerimizi küresel olarak normalleşme beklentileri kapsamında Türk çelik üreticileri olarak ihracatımızı miktarda yüzde 10 artışla 23 milyon tona ulaştırmak ve değerde ise yüzde 40'a yakın yükselişle 17,5 milyar dolar seviyelerinde gerçekleştirmek olarak belirledik” ifadelerini kullandı.



İLK 5 AYDA YÜZDE 50’LİK ARTIŞ

AS Steel’in 2021 yılı ocak-mayıs dönemi ihracatına ilişkin bilgi veren Sezer, "Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 50’lik bir artış yakaladık. Bu ivmenin yılın kalan döneminde de yukarı doğru artarak devam edeceğine inanıyoruz. Yılın sonunda 2020 yılı ihracat rakamlarımızı aşacağımızı düşünüyoruz. Çelik ve çelik konstrüksiyon üreticisi firmalar olarak Türk çeliğini gücünü ve mukavemetini tüm dünyaya artan bir ihracat grafiği ile ulaştırmak için özellikle Orta Asya ve Avrupa ile kontratlarımızı ve tonajlarımızı artırmak üzere çalışmaktayız. AS Steel olarak çeliğin gücü ile örnek projeler inşa ederek ülkemizi temsil etmeye devam edeceğiz” dedi.