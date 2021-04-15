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İhracatın yıldızları ödüllendirildi

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından her yıl düzenlenen 'İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde, 1 milyar 306 milyon dolarlık ihracat rakamına 2 milyon dolar ve üzeri katkı sağlayan 69 firma ödüllendirildi.

15 Nisan 2021 Perşembe 09:06
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İhracatın yıldızları ödüllendirildi

Törende, 2019-2020 Yılı Olağan Genel Kurulu da gerçekleştirildi. İzmirli hazır giyim üreticisi Akar Tekstil, platin ve altın kategorisinde ödül kazanan ilk 10 firma arasında, 4’üncü sırada altın kategoride yer alarak ödül almaya hak kazandı. Akar Tekstil adına ödülü, Akar Tekstil Genel Koordinatörü Nihal Fidan, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş’tan aldı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKSTİL PRENSİBİ İLE YATIRIMLARA DEVAM

Akar Tekstil Genel Koordinatörü Nihal Fidan, “Bu ödül tüm Akar Tekstil çalışanlarınındır. Zorlu pandemi koşullarında, dikkatli ve özverili bir şekilde üretimlerimizi devam ettirdik. Bununla birlikte küçülmelerin arttığı bir dönemde, yeni yatırımlar oluşturduk ve mevcut yatırımlarımızı da güçlendirdik. “Sürdürülebilir Tekstil” prensibimizle, yatırımlarımızı sadece teknoloji ve altyapıya değil,insan kaynağına da yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

MARDİN SAVUR'DA FABRİKA ATAĞI

Nihal Fidan sözlerini şöyle sürdürdü:

"2004 yılında İzmir’de üretime başlayan Akar Tekstil, bugün kreatif tasarım gücü, 3 bin kişilik dinamik üretim yapısı ve inovatif Ar-Ge merkeziyle sürdürülebilir küresel markalara hayat veren, ihracat odaklı üretimler gerçekleştiren bir üretici konumunda. 2018 yılında Manisa Kula’daki fabrikamızı, 2020’de ise Mardin Savur’daki fabrikamızı hayata geçirerek, üretim ağımızı ve ihracat kapasitemizi artırdık. Artan üretim ağlarımız ve nitelikli insan kaynağımızla, ihracatta Ege’yi ve ülkemizi temsil etmekten gurur duyuyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hazır GiyimIhracatödülTören
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