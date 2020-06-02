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İhracatımız bir önceki aya göre yüzde 10,84 arttı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Mayıs ayı dış ticaret verileri ile birlikte ihracatımızda da en kötü geride kaldı, toparlanmaya başlıyoruz. Mayıs ayı ihracatımız; koronavirüs etkisiyle dış talebin azalması, resmi tatiller nedeniyle çalışma günü eksikliği ve 2019'daki yüksek baz etkisiyle yıllık bazda düşüş göstermesine rağmen, pandemi sürecinde bir önceki aya göre yüzde 10,84 arttı" dedi.

02 Haziran 2020 Salı 12:49
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İhracatımız bir önceki aya göre yüzde 10,84 arttı

ANKARA - Bakan Pekcan, Twitter hesabından açıklama yaptı. Pekcan, Mayıs ayı dış ticaret verileri ile birlikte ihracatta da en kötünün geride kaldığını belirtti. Pekcan, "İhracatın ithalatı karşılama oranı 8 puan artışla yüzde 66,3'ten yüzde 74,3'e yükseldi. Bununla beraber, Mayıs ayında iş günü bazında ihracatımız Nisan ayına göre yüzde 28,8 artışla 540,5 milyon dolara çıktı. Mayıs'ta Nisan ayına göre, Avrupa Birliği'ne (AB) ihracat yüzde 17,3 yükselirken, Fransa'ya yüzde 71,5, Belçika'ya yüzde 57,9, İngiltere'ye yüzde 54,7, ABD'ye yüzde 45,6 artış gösterdi. Lokomotif sektörlerimizin ihracatında da hareketlenme başladı. Mayıs'ta ihracat, Nisan ayına göre otomotiv sektöründe yüzde 95,5; hazır giyimde yüzde 45,4; tekstilde yüzde 35,5; savunmada yüzde 33,9 arttı. Mayıs ayında ara malı ve yatırım malı ithalatı, toplam ithalatımızın yüzde 91,2'sini oluşturdu. Bu durum önümüzdeki dönemde üretim ve ihracat artışı için önemli bir öncü göstergedir. Ülkemizde ve geleneksel ihracat pazarlarımızdaki kademeli normalleşmeyle birlikte; sanal fuar, sanal ticaret heyetleri gibi dijital atılımlarımız ve desteklerimizin de etkisiyle ihracatımızın Haziran ayından itibaren toparlanmaya devam etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanı Ruhsar PekcanMayıs AyıIhracat Rakamları
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