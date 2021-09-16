İhracata “e-Turquality” atılımı geliyor

HABER: DİNÇER KARACALAR

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Turquality konusunda yapılan çalışmalara değinerek, “Turquality programını elden geçiriyoruz. İlk günden bugüne ihracatçılarımıza önemli katkılar sundu. Şimdi daha etkin daha güçlü hale getiriyoruz.” dedi.

Turquality programının daha etkin hale getirileceğinin ve e-Turquality desteğinin başlayacağını anlatan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yazılım, oyun, siber güvenlik, eğitim, lojistik, sağlık turizmi, müşavirlik, tasarım, hizmet ihracatı gibi birçok alanda ayrı bir Turquality programının oluşturulacağının müjdesini verdi.

Bu yılın ihracat hedefinin 211 milyar dolar olduğunu kaydeden Bakan Mehmet Muş, 2022 yılı hedefinin ise, 230,9 milyar dolar olduğunu açıkladı.

İhracatın Gizli Kahramanı: Turquality

Türkiye’nin devlet destekli ilk marka programı olan Turquality, hem teşvik hem değer oluşturan bir iş modeli olarak, Türk markalarını dünyaya açmaya devam ediyor.

Sektör lideri Progroup Uluslararası Danışmanlık, 19 yıldır Türk firmalarının, stratejik, fonksiyonel ve operasyonel yönetim düzeylerini uluslararası şirketlerin seviyesine çıkararak, Türk markalarının dünyaya açılmasına ve globalde rekabet etmesine rehberlik ediyor. Progroup Danışmanlık, Turquality yönetimi ile şirketlere ihracat iş modeli kurarak, en az 10 milyon TL destek almasını sağlıyor.

Turquality’nin önemi ve işletmelere sağladığı katkılar hakkında bilgiler veren Progroup Uluslararası Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam, şunları söyledi:

“Turquality, dünya markası olmayı hedefleyen firmaların, pazarlamadan siparişe, üretimden satışa ve satış sonrası hizmete kadar uçtan uca bütün süreçlerini kapsıyor. Hedefi, Türkiye’yi ve Türk şirketlerini globalde marka yapmak ve Türkiye’nin ihracat girdisini artırmaktır. Progroup Turquality iş modelimiz ile bugüne kadar 50’yi aşkın firmanın Turquality kapsamına girmesini sağladık. 30’u aşkın Türk firmasının Turquality kapsamına girmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Uzman ekibimiz ve yüzlerce firmaya verdiğimiz hizmetimizle, bugüne kadar elde ettiğimiz tecrübeler toplamı ve yaşam miktarının 200 yılı geçtiğini söyleyebiliriz” diye konuştu.

Turquality’deki firmaların kilogram başına ihracatı 12,19 dolara çıktı

Turquality’nin etki analiz raporunu Haziran 2021 tarihinde açıkladıklarını anlatan Dr. Salim Çam, Turquality kapsamına giren 63 firmada yapılan araştırma sonuçlarına ilişkin şunları kaydetti:

“Turquality kapsamından önce kilogram başına ihracat 6,91 dolar iken, Turquality kapsamına girdikten sonra kilogram başına ihracat 12,19 dolara çıkıyor. Turquality-marka programı kapsamına giren firmalar, ihracat yaptıkları ülke sayısını %78,6 artırıyor. Katılımcı firmaların %64,3’ü programa katıldıktan sonra yurtdışı mağaza, showroom, depo vb. birim sayısını artırdığını belirtiyor. İhracat cirosunda artış olduğunu belirten firmaların oranı %76,2 oldu. Katılımcıların %86’sına göre Turquality, hem teşvik programı, hem yönetim iş modeli olarak görülerek, işlerinin sistematize edilmesini sağlıyor. Turquality alan firmalar, “İyi ki Turquality var” demektedirler” şeklinde konuştu.

İşletmedeki mevcut duruma, Turquality’nin sağladığı değer artışı:

*Karlılığın artışına katkısı: %14

*İhracat artışına katkısı: %15

*Verimlilik artışına katkısı: %17

*Marka bilinirliğine katkısı: %7

*İç piyasa artışına katkısı: %10

*Yeni ürün geliştirmeye katkısı: %12

*Müşteri memnuniyet seviyesi: %97

*İsraf ve maliyetleri azaltmaya katkısı: %14

İşletmelere sağlanan, Turquality destekleri:

İstihdam, sertifikasyon, yazılım ve bilişim, depo hizmetleri, gelişim yol haritası, danışmanlık, pazar araştırması, ofis depo mağaza kira ve kurulumu, tasarım, uluslararası hukuk danışmanlık, ürün hizmet ve marka tescili ve korunması ile ilgili giderler vb.