Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1329
ALTIN
462.916
DOLAR
7.9237
STERLİN
10.6196
EURO
9.4544
Van'da Kızılay'dan uçurtma şenliği
Van'da Kızılay'dan uçurtma şenliği
İğne oyası ihracatına erkek desteği
İğne oyası ihracatına erkek desteği
"Ani ses kısıklığı gırtlak kanseri belirtisi olabilir"
"Ani ses kısıklığı gırtlak kanseri...
Akıncı Üssü davasında karar açıklanmaya başlandı
Son Dakika
Akıncı Üssü davasında karar açıklanmaya...
Dışişleri Bakanlığı: Külliyen reddediyoruz
Son Dakika
Dışişleri Bakanlığı: Külliyen reddediyoruz
İş fırsatları için hemen tıkla!

İğne oyası ihracatına erkek desteği

Akara'nın Nallıhan ilçesinde kadınların kurduğu kooperatiflerde üretilen ipek iğne oyaları, Japonya, Dubai, Amerika ve İngiltere’nin de aralarında bulunduğu 23 ülkeye ihraç ediliyor. Nal Etik Kadın Kooperatifi'nin tek erkek üyesi olan Hüseyin Tırıl da yaptığı iğne oyalarıyla beğeni topluyor.

26 Kasım 2020 Perşembe 11:32
3 Okunma
İğne oyası ihracatına erkek desteği

ANKARA - Nallıhan kültürünü tanıtmak için harekete geçen kadınlar, 2005 yılında Nal Etik Kadın Kooperatifi'ni kurdu. Kooperatif çatısı altında toplanan kadınlar, ilçenin simgelerinden ipek iğne oyası üretmeye başladı. İğne oyaları, Japonya, Dubai, Amerika ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 23 ülkeye ihraç ediliyor.

Kooperatifin 720 kadın üye arasındaki tek erkek olan Hüseyin Tırıl da iğne oyası yapıyor. 2012 yılında Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı kurslara katılarak iğne oyası yapmayı öğrenen Tırıl, tasarımlarıyla beğeni topluyor.

'ÜRÜNLERİM ÇOK BEĞENİLİYOR'

Tırıl, "23 ülkeye iğne oyası ihraç ediyoruz. Özellikle Japonya, Amerika, Dubai, İngiltere gibi ülkelere iğne oyası gönderiyoruz. Nallıhan'da kadınların yaptıkları bu iğne oyası eserleri Türkiye ve dünyanın birçok noktasına ihraç ettik" dedi.

İğne oyası yapmanın stresi aldığını söyleyen Tırıl, "Kendiniz bir şey üretiyorsunuz. Kooperatifte gönüllü çalışıyorum ve ücret almıyorum. Ürünlerim çok beğeniliyor, tasarımlarımı farklı buluyorlar. Çünkü kadınların ürettiği tasarımları yapmıyorum, kendi çabamla eksiklerimi gidererek özgün tasarımlar çıkarıyorum" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
JaponyaDubaiAmerikaİngiltereIğne OyasıIhracatErkek Desteği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Altına uzun vadeli yatırım yaptıysanız endişelenmeyin”
“Altına uzun vadeli yatırım yaptıysanız endişelenmeyin”
Önümüzdeki dönemde daha fazla yabancı yatırımcı çekilmesi öncelik olacak
Önümüzdeki dönemde daha fazla yabancı yatırımcı çekilmesi öncelik olacak
MB kararı sonrası ikinci el otomobil alım satımında hareketlilik
MB kararı sonrası ikinci el otomobil alım satımında hareketlilik
Et ve Süt Kurumu İstanbul’daki ilk mağazasını açtı
Et ve Süt Kurumu İstanbul’daki ilk mağazasını açtı
BDDK : Aktif rasyosu hesaplanmasına son verildi
BDDK : Aktif rasyosu hesaplanmasına son verildi
“Pandemi yatırımcıların borsaya olan talebini artırdı”
“Pandemi yatırımcıların borsaya olan talebini artırdı”
Pandemi biterse, 2021 Antalya için harika bir yıl olabilir
Pandemi biterse, 2021 Antalya için harika bir yıl olabilir
Elektrikli araç sayısı gün geçtikçe artıyor
Elektrikli araç sayısı gün geçtikçe artıyor
Yapı kimyasallarında Ar-Ge çalışmaları devam ediyor
Yapı kimyasallarında Ar-Ge çalışmaları devam ediyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma