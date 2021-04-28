Hüseyin Cinkir’e  İngiltere'de  Yılın Girişimcisi Ödülü Verildi

HABER: DİNÇER KARACALAR

Este Medical Group kurucusu Huseyin Cinkir, global bir sorun haline gelen Covid-19 engeline rağmen, yatırımlarına ve hizmetlerine hiç ara vermedi. Bu sayede 6 yılda İngiltere sınırlarını aşıp 5 ülkede toplam 11 şubesi ve 450 çalışanıyla dünyaya yayılan Türk markası, bugün günde 2000 ile 2500 kişiye tedavi uyguluyor.

Uyguladığı tedavi yöntemleriyle birçok başarı ödülü alan grubun kurucusu Huseyin Cinkir, İngiltere'de Yılın Girişimcisi Ödülü’ne layık görüldü.