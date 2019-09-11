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Hollanda ile aramızdaki ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkabiliriz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Hollanda'yla aramızdaki ticaret hacmi 8 milyar dolara ulaşmıştır ama bu iki ülkenin potansiyelinin de altında bulunan bir rakamdır. Bu rakamı 10 milyar dolara çıkarabileceğimizi öngörüyoruz" dedi.

Hollanda ile aramızdaki ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkabiliriz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Hollanda'yla aramızdaki ticaret hacmi 8 milyar dolara ulaşmıştır ama bu iki ülkenin potansiyelinin de altında bulunan bir rakamdır. Bu rakamı 10 milyar dolara çıkarabileceğimizi öngörüyoruz" dedi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 16:13
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Hollanda ile aramızdaki ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkabiliriz

DHA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sigrid Kaag'ın eş başkanlıklarında, Ticaret Bakanlığı toplantı salonunda, Türkiye-Hollanda Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) İkinci Dönem Toplantısı ve İmza Töreni yapıldı.


İmza töreninden sonra konuşan Bakan Pekcan, bu toplantının her iki ülke açısından çok yararlı sonuçlar ortaya çıkaracağını belirterek, Hollanda'nın ticari ve ekonomik açıdan daima Türkiye'nin en önemli ortaklarından biri olduğunu söyledi.

Hollanda'yla olan ilişkilerini stratejik ve uzun vadeli olarak gördüklerini vurgulayan Bakan Pekcan, "İkili ilişkilerimizde uzun bir durgunluk döneminin ardından Hollanda ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizin önümüzdeki dönemde yeni bir ivme kazanacağını öngörüyoruz. Türkiye-Hollanda JETCO toplantısının ikinci oturumunu gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede çok geniş bir iş birliği mutabakatı imzalamış bulunuyoruz. Bu konular arasında ikili yatırımlar, standardizasyon, enerji, ulaşım, akıllı ve yeşil şehirler, geri dönüşüm ekonomisi, bilim ve yenilikçilik ile kadın girişimciliği önemli konuları teşkil etmektedir" dedi.

'ARAMIZDAKİ TİCARET HACMİNİ 10 MİLYAR DOLARA ÇIKARABİLİRİZ'

Bugün ayrıca Bakan Kaag ile beraber Türk ve Hollandalı firmaların katılımıyla 'yuvarlak masa toplantısı' yapacaklarını belirten Bakan Pekcan, şöyle konuştu:

"Bu toplantıda iş insanlarımız ve özel sektörler arasında olası iş birliği imkanlarını ele alacağız. Hollanda'yla aramızdaki ticaret hacmi 8 milyar dolara ulaşmıştır ama bu iki ülkenin potansiyelinin de altında bulunan bir rakamdır. Bu rakamı 10 milyar dolara çıkarabileceğimizi öngörüyoruz. Hollanda, doğrudan yabancı yatırımcılar arasında Türkiye'de en çok yatırımı bulunan ülke konumundadır. Hollanda'dan Türkiye'ye yatırım tutarı 25 milyar dolara ulaşmıştır. Türkiye'deki kayıtlara göre, Hollanda'daki Türk firmalarının yatırımları da biri 13 milyar dolar, diğeri 17 milyar dolar olarak iki kayıt şeklinde."

Bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında Hollanda'nın deneyimlerinden faydalanmak istediklerini, bu alanda sürekli bilgi ve deneyim paylaşımının son derece faydalı olacağını ifade eden Pekcan, bu toplantıda Hollanda ile yakın iş birliğini sürdürmeye karar verdiklerini söyledi.

'TÜRKİYE'NİN ORTAKLIĞI ÇOK ÖNEMLİ'

Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sigrid Kaag ise, ticaretin, Hollanda'nın ilişkileri açısından çok önemli olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Hollanda, Türkiye'ye yatırım yapan en büyük ülke ve Türkiye'nin en önemli ticaret ortaklarından biri konumunda. Ve JETCO sayesinde fırsatları, çözümleri ve sorunları ele alma şansımız olacak. Çok açık, samimi ve saygılı bir toplantı yaptık. Görüşlerimizin birleştiği ve ayrı düştüğü noktalar var. Ama Türkiye'de hukukun üstünlüğünün olmasına çok önem veriyoruz.  Önümüzdeki 4 yıl içinde bilgi ve bilim kuruluşlarımız arasında eşleştirme çalışmaları yapacağız. Hollandalı bir tekstil firması ile Türk vatandaşları arasında döngüsel tekstil konusunda bir çalışma yapılacak. Bu konuda bir anlaşma imzalanacak. Ben bu noktada şunu söylemek istiyorum. Hollanda, Avrupa'ya açılan kapıdır. Ve Türkiye'nin ortaklığı da bu noktada çok önemli."

DHA

Anahtar Kelimeler:
PekcanHollandaTicaret HacmiDolarönce Vatan
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