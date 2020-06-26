Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Covid-19’a yakalanmadan yaz tatili nasıl yapılır?
Covid-19’a yakalanmadan yaz tatili nasıl...
Karadeniz'de yeniden 'vampir kelebek' kabusu
Karadeniz'de yeniden 'vampir kelebek' kabusu
Fenerbahçe, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek
Fenerbahçe, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk...
'Milletin geleceğini yıktılar'
'Milletin geleceğini yıktılar'
30 yıllık hasret sona erdi
Son Dakika
30 yıllık hasret sona erdi
İş fırsatları için hemen tıkla!

Haziranın işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 29 Haziran'da başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 29 Haziran'dan itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu.

26 Haziran 2020 Cuma 12:20
0 Okunma
Haziranın işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 29 Haziran'da başlıyor

ANKARA - Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında 5 Temmuz'da yapılması gereken haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektiklerini belirtti. Selçuk, "Ödemeleri, 29 Haziran'dan itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız. T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0 olanlara 29 Haziran'da, 2 olanlara 30 Haziran'da, 4 olanlara 1 Temmuz'da, 6 olanlara 2 Temmuz'da, 8 olanlara ise 3 Temmuz'da ödemeler yapılacak" dedi. 

Bakan Selçuk ayrıca IBAN bilgileri bulunmayanlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AileÇalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SelçukHaziran AyıIşsizlik Ve Kısa çalışma ödemeleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dolar 6.85 lirada
Dolar 6.85 lirada
Sel sigortasına talep artıyor
Sel sigortasına talep artıyor
Kiraz üreticileri ihracatta hareketlenme bekliyor
Kiraz üreticileri ihracatta hareketlenme bekliyor
AB Avrupa ürünlerine ek vergi planlayan ABD'yi uyardı
AB Avrupa ürünlerine ek vergi planlayan ABD'yi uyardı
IMF'in raporu sonrası Asya hisse borsaları düştü
IMF'in raporu sonrası Asya hisse borsaları düştü
Varlık Barışı’nda son hafta
Varlık Barışı’nda son hafta
Dolar 6.85 lirada
Dolar 6.85 lirada
Türkiye Pizzayı Çok Sevdi | Saniyede 11 Dilim Pizza Tüketiyoruz
Türkiye Pizzayı Çok Sevdi | Saniyede 11 Dilim Pizza Tüketiyoruz
İlk Boz Fıstığına  Cumhuriyet Altını
İlk Boz Fıstığına  Cumhuriyet Altını

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı