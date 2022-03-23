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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kur korumalı mevduat açıklaması

23 Mart 2022 Çarşamba 15:21
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kur korumalı mevduat açıklaması

ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanlığı, "22 Mart 2022 tarihi itibarıyla 270 milyar TL'si Hazine destekli Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesabı (KKM) ve 321 milyar TL'si TCMB destekli Dövizden/Altından Dönüşümlü KKM olmak üzere toplam 591 milyar TL büyüklüğe ulaşılmıştır. Böylece 1 milyonun üzerinde hesap sahibi tasarruflarını KKM'de değerlendirmiştir" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Türk Lirası'na istikrar kazandırmak ve dolarizasyon eğilimini tersine çevirerek döviz kurunun enflasyon üzerindeki baskısını hafifletmek amacıyla 2021 yılı aralık ayında devreye alınan KKM uygulamasında ilk ödemelerin üç aylık vade tercihinde bulunan hesap sahipleri için 23 Mart 2022 tarihi itibarıyla gerçekleştirildiği belirtilerek, "Vatandaşlarımız tarafından büyük ilgi gösterilen yenilikçi bir ürünümüz olan KKM'de, 22 Mart 2022 tarihi itibarıyla 270 milyar TL'si Hazine destekli KKM ve 321 milyar TL'si TCMB destekli Dövizden/Altından Dönüşümlü KKM olmak üzere toplam 591 milyar TL büyüklüğe ulaşılmıştır. Böylece 1 milyonun üzerinde hesap sahibi tasarruflarını KKM'de değerlendirmiştir. Sisteme dahil olan hesap sahiplerinin yüzde 97'sini gerçek kişiler oluştururken, 28 bin 934 tüzel kişi de birikimlerini bu üründe değerlendirmeyi tercih etmiştir" denildi.

'OLUMLU ETKİLERİ GÖZLEMLENDİ'

Türkiye'nin finansal istikrarına önemli katkılar sunan ve bütçe üzerinde yükü oldukça sınırlı olan KKM uygulamasının ekonominin geneline yayılan olumlu etkilerinin de gözlemlendiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"KKM, milli para birimimize duyulan güveni kuvvetlendirmenin yanı sıra yatırım ve üretimin en önemli unsuru olan öngörülebilirliğin artırılmasına katkı sağlamıştır. KKM'nin hayata geçirilmesi ile yabancı para mevduatın toplam mevduat içindeki payı 10 puandan fazla azalmıştır. Ayrıca, KKM uygulaması neticesinde TL mevduatın ortalama vadesinin iki katına yükselmesi bankacılık sektörünün kredi-mevduat vade uyumsuzluğu sorununa iyileştirici yönde katkı sağlamıştır. KKM kapsamında uygulanan faiz üst sınırının katkısıyla bankaların fonlama maliyetleri gerilerken, bu durum ticari kredi faizlerinde düşüşü desteklemiştir. Son olarak da, KKM uygulamasının oluşturduğu istikrarın etkisiyle Rusya-Ukrayna krizine ve FED faiz artışına rağmen finansal piyasalarda yaşanan oynaklıklar sınırlı kalmıştır. KKM'ye büyük ilgi gösteren vatandaşlarımıza milli paramıza duydukları güvenin yanı sıra makroekonomik ve finansal istikrara sağladıkları destek için teşekkür ediyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hazine Ve Maliye BakanlığıKur Korumalı Mevduat
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