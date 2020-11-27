Hazine Bakanı Elvan ile Adalet Bakanı Gül, TÜSİAD üyeleriyle görüştü

İSTANBUL - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, iş dünyası ile görüşmelerine bugün başladı. İki bakan, Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde TÜSİAD üyeleriyle bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Elvan, "Adalet Bakanımız Sn. Abdülhamit Gül ile iş dünyasının görüşlerini alacağımız toplantılara başladık. İlk görüşmemizi TÜSİAD heyeti ile gerçekleştirdik. Verimli bir toplantı oldu. Görüşmelerimizi yarın TOBB heyetiyle, önümüzdeki günlerde de diğer kuruluşlarla sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu