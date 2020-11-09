Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1233
ALTIN
490.206
DOLAR
8.0378
STERLİN
10.6746
EURO
9.5578
Galatasaray milli oyuncularından yoksun çalıştı
Galatasaray milli oyuncularından yoksun çalıştı
“Kan sulandıran bu bitkileri dikkatli tüketin”
“Kan sulandıran bu bitkileri dikkatli...
Dünyanın en iyi dansçısı bu yarışmada seçilecek
Dünyanın en iyi dansçısı bu...
Başakşehir geçen sezonki gibi
Başakşehir geçen sezonki gibi
"Türkiye’nin yüzde 6’sı köpek sahibi"
"Türkiye’nin yüzde 6’sı köpek sahibi"
İş fırsatları için hemen tıkla!

Hava yoluyla ekimde 8.7 milyonu aşkın yolcu taşındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, hava yoluyla seyahat edenlerin sayısının ekim ayında 8 milyon 874 bin 609 olduğunu açıkladı.

09 Kasım 2020 Pazartesi 16:19
2 Okunma
Hava yoluyla ekimde 8.7 milyonu aşkın yolcu taşındı

ANKARA - Bakanlık, 2020 yılının ekim ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 61 bin 364, dış hatlarda 31 bin 15 olmak üzere hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 108 bin 119 oldu. Söz konusu ayda Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 5 milyon 149 bin 446, dış hat yolcu trafiği 3 milyon 723 bin 645 oldu. Böylece direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği 8 milyon 874 bin 609 olarak gerçekleşti. Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; ekim ayında iç hatlarda 55 bin 752 ton, dış hatlarda 191 bin 119 ton olmak üzere toplam 246 bin 871 tona ulaştı.

İSTANBUL HAVALİMANI'NI 2 MİLYON YOLCU KULLANDI

İstanbul Havalimanı'nda ekim ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 5 bin 283, dış hatlarda 10 bin 442 olmak üzere toplamda 15 bin 725 oldu. Yolcu trafiği ise iç hatlarda 626 bin 731, dış hatlarda 1 milyon 305 bin 751 olmak üzere toplamda 1 milyon 932 bin 482 olarak gerçekleşti.

Öte yandan, ilk 10 aylık dönemde, turizm merkezlerindeki havalimanlarında iç hatlarda 8 milyon 391 bin 675, dış hatlarda 8 milyon 547 bin 166 olmak üzere toplamda 16 milyon 938 bin 841 yolcuya hizmet verildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Ve Altyapı BakanlığıHava Yoluyla Seyahat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Varank: Ekonomi politikalarımız devam edecek
Bakan Varank: Ekonomi politikalarımız devam edecek
Türkiye'nin havuç ihtiyacının yüzde 35'ini Beypazarı karşılıyor
Türkiye'nin havuç ihtiyacının yüzde 35'ini Beypazarı karşılıyor
Antalya Serbest Bölge, pandemide yüzde 6 büyüdü
Antalya Serbest Bölge, pandemide yüzde 6 büyüdü
Süper Loto'dan 1 kişiye 36 milyon 555 bin lira ikramiye
Süper Loto'dan 1 kişiye 36 milyon 555 bin lira ikramiye
Yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir ekonomik büyüme göstereceğiz
Yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir ekonomik büyüme göstereceğiz
Dünyanın ilk hidrojen yakıtlı feribotu suyla buluştu
Dünyanın ilk hidrojen yakıtlı feribotu suyla buluştu
Hüseyin Kıran `dan Öğrencilere Yardım 
Hüseyin Kıran `dan Öğrencilere Yardım 
Sabiha Gökçen Havalimanı Ekim ayında yolcu sayısını arttırdı
Sabiha Gökçen Havalimanı Ekim ayında yolcu sayısını arttırdı
Bakan Pekcan: Garanti belgeleri ve servis fişleri artık elektronik ortamda verilebilecek
Bakan Pekcan: Garanti belgeleri ve servis fişleri artık elektronik ortamda verilebilecek

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma