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Haşim Kılıç: "Haksız Ticaretin Önlenmesini Talep Ediyoruz"

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Haşim Kılıç: Haksız Ticaretin Önlenmesini Talep Ediyoruz Dedi..

25 Şubat 2021 Perşembe 13:26
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Haşim Kılıç: "Haksız Ticaretin Önlenmesini Talep Ediyoruz"

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Perakende ticarete yeni standartlar getirilmesine ilişkin yasa teklifini değerlendiren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Üyesi Haşim Kılıç, "Sektör temsilcilerimizin en önemli beklentisi haksız rekabetin önlenmesidir" dedi.

Aynı zamanda Perakendeciler Derneği (PERDER) Bursa Şube Başkanı olan Kılıç, 'Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Taslağı'nın başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, oda, borsalar ve ilgili meslek kuruluşlarının görüşüne sunulduğunu söyledi. Taslak çalışmanın birçok yönüyle Avrupa Birliği yasalarına uyum çerçevesinde hazırlandığını belirten Haşim Kılıç, yasayla başta gıda fiyatları olmak üzere enflasyonun da istikrarlı bir şekilde düşürülmesinin planlandığını dile getirdi. Haşim Kılıç, görüşe açılan kanun teklifine ilişkin görüş, öneri ve taleplerini BTSO ve PERDER'de yürüttükleri çalışmalar kapsamında Ticaret Bakanlığı ile paylaştıklarını ifade etti.

Üretici firmaların indirim marketleri ve ulusal market zincirleri için aynı marka ürüne farklı gramajlarla ucuz fiyat algısı oluşturduklarına dikkat çeken Kılıç, bu konuda düzenleme talebinde bulunduklarını açıkladı. Sektörde tüm tedarikçiler için belirlenen 30 günlük ödeme zorunluluğunun firmalara önemli bir finansman yükü oluşturacağını dile getiren Haşim Kılıç, söz konusu maddenin iktisadi etki alanı da gözetilerek gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Nüfusu 2 binden fazla olan ilçelerde zincir market açabilme kriterinin 5 bin olarak düzenlenmesi gerektiğini savunan Kılıç, yeni mağaza açma kriterlerinde de kapıdan kapıya mesafenin 200 metre yerine 300 metre olarak uygulanmasını beklediklerini vurguladı. Haşim Kılıç, "En önemli beklentimiz, perakende sektöründe haksız rekabetin önlenmesidir. Sektör temsilcilerimizin görüş ve taleplerinin de dikkate alınmasıyla sorunlarımıza çözüm üreten ideal bir yasaya kavuşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

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Haşim Kılıç: Haksız Ticaretin Önlenmesini Talep Ediyoruz
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