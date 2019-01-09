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Halkbank'tan esnaf ve sanatkarlara 22 milyar lira kredi desteği

Halkbank esnaf ve sanatkârlara yılın ilk 3 ayında 10 milyar lira, yılın tamamında ise toplam 22 milyar lira 'esnaf kredisi desteği' vereceğini açıkladı.

Halkbank'tan esnaf ve sanatkarlara 22 milyar lira kredi desteği

Halkbank esnaf ve sanatkârlara yılın ilk 3 ayında 10 milyar lira, yılın tamamında ise toplam 22 milyar lira 'esnaf kredisi desteği' vereceğini açıkladı.

09 Ocak 2019 Çarşamba 11:04
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Halkbank'tan esnaf ve sanatkarlara 22 milyar lira kredi desteği

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, esnaf ve sanatkâra uygun koşullarda temin edecekleri kredilerle ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdüreceklerini kaydetti. Arslan, ekonomiye değer katacak uygulamalarla yeni yılda da işletmelerin faaliyetlerini finansal anlamda hiçbir zorluk yaşamadan sürdürmesini sağlayacaklarını ifade ederek, "Ülkemizin kalkınması, üretim ve istihdamın artması için geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerle esnaf ve sanatkârlara destek olmayı sürdüreceğiz. Yeni umutlarla başladığımız 2019 yılına özel geliştirdiğimiz Esnaf Kredi Programı ile bu yıl yaklaşık 350 bin esnafa daha ulaşacağız" dedi. 

22 MİLYAR LİRALIK DESTEK

Arslan, "Bugün sayıları 1000'e ulaşmış olan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği’ne (TESKOMB) bağlı Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle, kooperatiflerin bulunmadığı yerlerde ise Bankamızca doğrudan kredi kullandırmak suretiyle tüm esnaf ve sanatkârlarımıza ulaşarak, artan kredi desteklerimizle bu yıl da esnafın yüzünü güldürmeye devam edeceğiz" diye konuştu. 

Yeni Esnaf Kredi Programı kapsamında esnaf ve sanatkârların işletme ve yatırım kredisi ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2019 yılında toplam 22 milyar lira kredi kullandıracaklarını belirten Arslan şunları söyledi:

"Şubelerimize kredi plasman tahsisleri yapılmış olup yeni programa ilişkin kredi kullandırımları 9 Ocak (bugün) itibarı ile başlamıştır. Tahsis edilen tutarın 10 milyar liralık kısmının, Bankamızın likidite durumu ve kredi geri dönüşlerinin yoğunlaşma dönemleri dikkate alınarak 2019 yılının ilk 3 ayında kullandırılması kararlaştırılmıştır. Esnaf kredisi kullandırımlarında, mevcut uygulamada olduğu gibi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın faiz desteği devam edecektir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
HalkbankEsnafSanatkarDestekKredi
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