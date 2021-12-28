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HALİL AKYILDIZ DÜNYAYI TÜRKİYE GETİRECEK

28 Aralık 2021 Salı 13:34
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HALİL AKYILDIZ DÜNYAYI TÜRKİYE GETİRECEK

ABDULLAH YİĞİT-İSTANBUL

Genç Girişimci iş adamı Mimar Halil Akyıldız .iki Dedesinin yolunda gidiyor.. Mütahit ve Madenci Mermerci olan dedelerinin Yolundan giderek inşaat Mermer, ve Turizm işleri yapıyor.Mermerden yapılmış objeler kendi tasarımı olup ihracat İçin Bağdat caddesindeki showroomunda sergiliyor.


İstanbul Bağdat Caddesinde açmış olduğu şirketinde AKY Grup olarak AKY turizm de açtı .
Dünyanın Çeşitli Ülkelerinden ABD, Rusya, Ukrayna, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Azerbaycan, Özbekistan, Belarus, Almanya, Fransa, İtalya dan çok sayıda turizm kafilesi yurt içinde anlaşmalı otellere getirerek ülke ekonomisine katkı sunacak.Genç girişimci Halil Akyıldız
 

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HALİL AKYILDIZ DÜNYAYI TÜRKİYE GETİRECEK
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