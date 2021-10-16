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HALFETİ ESNAF SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ BAŞKANI LEVENT YILDIRIM`DAN BASIN AÇIKLAMASI

Halfeti Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Levent Yıldırım, Değerli Halfeti esnafı ve Halfeti halkı; Diyerek Basın Açıklaması Yaptı.

16 Ekim 2021 Cumartesi 16:52
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HALFETİ ESNAF SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ BAŞKANI LEVENT YILDIRIM`DAN BASIN AÇIKLAMASI

HABER: ABDULLAH YİĞİT-HALFETİ


Başkan Yıldırım, Yaptığı basın Açıklamasında Şunları söyledi;

Değerli Halfeti esnafı ve Halfeti halkı;
Bildiğiniz üzere 28 Ekim perşembe günü kooperatifimizin seçimli genel kurul toplantısı yapılacak.
Öncelikle seçimin demokratik bir ortamda ve sükûnetle yapılmasını, sonucun Halfeti’miz ve esnafımız için hayırlı olmasını temenni ederim.
Bu bir yarıştır. Kooperatife üye herkes aday olabilir. Adaylar çıkar ne yapacaklarını nasıl yöneteceklerini anlatırlar. ve sonuç olarak yarışın galibini siz değerli esnaflarımızın özgür iradesi belirler.
Bu işler baskıyla zorlamayla olmaz.
Seçmenin iradesini özgür bırakmak ve çıkan sonuca saygılı olmak gerekir.
Ben inşallah sizlerin de takdiriyle yeniden adayım. Seçildiğim tarihten itibaren elimden geldiğince ve kooperatif kanunlarının imkan verdiği ölçüde sizlere her konuda yardımcı olmaya çalıştım. Kooperatiften faydalanan esnaf sayısını arttırdık kooperatifin kredi limitlerini arttırdık üyeler arasında ayrım yapmadık geleni geri çevirmemeye çalıştık Esnafın kredi dışındaki sıkıntılarına çözüm bulmak için koşturduk yani kısacası Kooperatifi bi yerden alıp belli bir noktaya taşıdığımızı düşünüyorum. Kooperatif kurulduğundan beri 7-8 milyon dağıtılmışken biz 3 buçuk yılda 45 milyon kredi sağladık Halfeti esnafına. Halk bankasının Halfeti’ye getirilmesine ve eski Halfeti’ye ATM kurulmasına ön ayak olduk. Pandemide 25 bin destek kredisi açıklandı, hiçbir ayrım yapmadan bütün esnafa kefilsiz ipoteksiz kullandırdık. Kimseye yok çekmedik. Bunların dışında Sizler de biliyorsunuz biz gelene kadar kooperatifte seçim diye bir şey yoktu. Esnafın başkanı belirleme hakkı oy kullanma hakkı yoktu. Seçimler 20 kişiyle yapılır diğerlerinin haberi olmazdı. Esnaf seçim olduğunu seçimden sonra öğrenirdi. Sizler zaten bu süreçlerin hepsini yaşadınız biliyorsunuz. Bizler kooperatifin çehresini değiştirmek sizlerin hizmetine açmak için çabaladık.
Fakat biz bu şekil esnafın hakkını kollamaya çalışırken son 6 ay içerisinde 4 kez şikâyet edildik. Soruşturmalar geçirdik. Bakanlık Müfettişleri geldi haftalarca burada kaldılar her şeyimizi inceledi didik didik ettiler. Çok şükür iğne ucu kadar yanlışımızı yolsuzluğumuzu bulamadılar. Zaten belli güçlerin isteğiyle geldiklerinden hatamızı bulsalardı neler olurdu az çok tahmin edebilirsiniz.
Şimdi de bakıyoruz esnaflıkla alakası olmayan kooperatifin üyesi olmayan hatta Halfetili bile olmayan kişiler devletimizin kendilerine vermiş olduğu görevleri bırakmış bizimle uğraşıyorlar. Yarın öbürgün Halfeti’de işi bittiğinde çantasını alıp gidecek insanlar esnafımıza halkımıza yön vermek istiyor. Devletimizin kendilerine verdiği görevi kimliği yetkiyi kullanarak seçmen üzerinde baskı kurmaya çalışıyorlar. İnsanları işiyle ekmeğiyle korkutmaya çalışıyorlar. Halfeti halkı bütün mahalleleri ile geçmişinde de bu tür baskılara hiçbir zaman boyun eğmedi bundan sonra da eğmez. Halfeti halkını huzursuz etmeye kimsenin hakkı yoktur. Zaten baskıyla dayatmayla kazanmaya çalışanlar sonrasında nasıl yöneteceklerinin de ipucunu vermiş oluyorlar aslında. Halfeti halkı bu tür insanlara iradesini teslim etmeyecektir buna inanıyorum.
Sizlerden kooperatifimizi daha da ileri taşımak esnafımıza destek olmak ve kalkındırmak için, işinizde gücünüzde önünüze çıkabilecek her türlü sıkıntıda sizlerle birlikte olabilmek sizlere hizmet edebilmek için yeniden oylarınıza talibim. Desteklerinizi bekliyorum.
Son olarak şunu da özellikle söylemek istiyorum ki seçimin kapalı zarf usulü ile mi yoksa el kaldırma usulü ile mi yapılacağına genel kurul sırasında sizler karar vereceksiniz. Bu konuda seçimin açık olacağını söyleyip aba altından sopa göstermek suretiyle sizleri çaktırmadan tehdit edenlere kesinlikle inanmayın. Bu devirde açık seçim mi olur? Hem kimin kime oy verdiğini ögrenip ne yapacaksınız? İnsanları birbirine düşürmekten başka bir şeye yaramaz. Onun için genel kurul sırasında hep birlikte kapalı olmasına karar vereceğiz. Hiç kimse hiçbir şekilde kimin kime oy verdiğini bilmeyecek emin olun. İnsanlar özgür iradesiyle kime oy verirse versin başımızın üstüne yeri var .

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 16.10.2021 16:54
Anahtar Kelimeler:
Basın AçıklamasıHalfetiHalfeti Esnaf Ve Sanatkârlar Kredi Ve Kefalet Kooperatif
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