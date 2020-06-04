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HABUR VE GÜRBULAK SINIR KAPILARI YENİDEN AÇILDI

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs nedeniyle bir süredir kapalı olan başta Habur ve Gürbulak olmak üzere İran ve Irak'a açılan gümrük kapılarının uluslararası yük taşımacılığına yeniden açıldığını duyurdu.

04 Haziran 2020 Perşembe 10:13
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HABUR VE GÜRBULAK SINIR KAPILARI YENİDEN AÇILDI

Ticaret Bakanı Pekcan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 pandemisi nedeniyle bir süredir kapalı olan başta Habur ve Gürbulak olmak üzere İran ve Irak’a açılan gümrük kapılarımız uluslararası yük taşımacılığına yeniden açılmıştır.  Kovid-19 ile mücadelede tüm dünyada bulaşın yayılım hızının düşmesi, Irak ve İran'da pandeminin etkilerinin azalmış olması sebebiyle daha önce bu ülkelere yönelik uygulanan kısıtlamalar kaldırılmıştır. Böylece, diğer gümrük kapılarımızda uygulanmakta olan sağlık ve güvenlik tedbirleri alınmak suretiyle ticari araç giriş-çıkışlarına yeniden izin verilecektir. Türkiye’nin önemli ticaret ortakları olan Irak ve İran’a açılan gümrük kapılarımızın uluslararası yük taşımacılığına yeniden açılması ile birlikte, ticaretimizin aksamaması için devreye alınmış olan 'temassız ticaret' uygulamasına da son verilecektir" dedi. 

Bakan Pekcan, kararın ihracatçılara, nakliyecilere, ulaştırma sektörüne ve tüm ticaret camiasına hayırlı olmasını diledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ticaret BakanıRuhsar PekcanİranIrakGümrükTicaret
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