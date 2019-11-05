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Habur Sınır Kapısı'ndan ihracat yüzde 18 arttı

Türkiye'nin Orta Doğu ülkelerine açılan tek kapısı konumunda olan Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'ndan, Irak başta olmak üzere Orta Doğu ülkelerine bu yılın ilk 9 ayında yapılan ihracat, bir önceki yıla göre yüzde 18 artı. Türkiye'den Orta Doğu ülkelerine 9 ayda 1 milyar 679 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Habur Sınır Kapısı'ndan ihracat yüzde 18 arttı

Türkiye'nin Orta Doğu ülkelerine açılan tek kapısı konumunda olan Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'ndan, Irak başta olmak üzere Orta Doğu ülkelerine bu yılın ilk 9 ayında yapılan ihracat, bir önceki yıla göre yüzde 18 artı. Türkiye'den Orta Doğu ülkelerine 9 ayda 1 milyar 679 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

05 Kasım 2019 Salı 11:31
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Habur Sınır Kapısı'ndan ihracat yüzde 18 arttı

ŞIRNAK - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Nehri doğusunda terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'a yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Türkiye'nin Irak'a açılan Silopi ilçesindeki Habur Gümrük Kapısı'nda hareketlilik başladı.

Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı Ekim ayı içerisinde Habur Sınır Kapısı’ndaki araç trafiğinde yoğunluk sürüyor. TIR, tanker ve kamyonlar giriş ve çıkışlardaki yoğunluğu ihracat rakamlarına da yansıdı. Habur Sınır Kapısı’ndan yurt dışına yapılan ihracat bir önceki yıla göre yüzde 18 artış gösterdi. 2018’de 1 milyar 425 milyon 962 bin dolar olan ihracat rakamı, 2019 yılının Eylül ayı dahil 1 milyar 679 milyon 28 bin oldu. 9 aylık rakam ile yaşanan yüzde 18 artış, Habur'dan giriş çıkış yapan araç sayılarını da etkiledi. 2018 yılında 754 bin 439 olan araç giriş çıkış sayısı 2019 Eylül dahil 802 bin 588 sayısına ulaşarak yüzde 6’lık bir artış gösterdi.

Irak'a açılacak yeni sınır kapısının yapılması gerektiğini anlatan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Şırnak İl Başkanı Yusuf Bilin, "1, 5 aydır Habur Sınır Kapısı'nda ihracat haraketliliği yaşanıyor. Önümüzdeki aylarda ikinci ve hatta üçüncü kapıya ihtiyaç duyulacağını hissediyoruz. Bunun devamı için devlet yetkililerin biraz daha Habur’un üzerinde durması lazım. MÜSİAD Irak temsilciliğimiz ile birlikte Irak'ın kuzeyinde bir çalışma yaptık. Geçen sene İran’dan Irak'a açılan 3 geçiş kapısı vardı. Şu anda bu sayı 12'ye yükseldi. En azından bizim de farklı kapılar açmamız lazım diye düşünüyoruz. Bu ihracat patlaması 1,5 aydır yüzde 15 ile 20 arasında, araç sayımızda da artış oldu" dedi.

Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Kemal Palta, ise Habur Sınır Kapısı Türkiye’nin, Orta Doğu’ya açılan tek gümrük kapısı olduğuna dikkat çekerek, "2013 ile 2014 yıllarında 13 milyar dolar civarından ihracat gerçekleştiriliyordu. Almanya’dan sonra Irak’a ihracat yapan ikinci ülkeydik. Son zamanlarda epey bir yükseliş trendini yakaladık. İnşallah bunun devamını da diliyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Habur Sınır KapısıIhracat
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