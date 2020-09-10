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Güneydoğu'da günlük petrol üretiminde rekor kırıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Batman, Şırnak, Mardin, Siirt ve Diyarbakır sahalarındaki 1206 kuyuda günde 35 bin varil petrol üretilerek rekor kırıldı. TPAO Batman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 ilde petrol arama çalışmaları yerli mühendis ve işçiler tarafından yapılırken, 1948 yılında üretime alınan ilk kuyu olan Raman-8'de ise şu ana kadar 1,3 milyon varil petrol üretimi elde edildi. Kuyuda hala günde ortalama 50 varil petrol üretiliyor.

10 Eylül 2020 Perşembe 12:06
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Güneydoğu'da günlük petrol üretiminde rekor kırıldı

BATMAN - Türkiye’de petrolün bulunduğu ilk dağ olan Batman'daki Raman Dağı'nda 1948 yılından beri petrol üretimi aralıksız sürüyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) bölgedeki diğer kuyularda da bugüne kadar 450 milyon varile yakın üretim gerçekleştirdi. Batman, Şırnak, Mardin, Siirt ve Diyarbakır sahalarındaki 1206 kuyuda günde 35 bin varil petrol üretimi yapılıyor. TPAO Batman bölgesinde son üç yılda petroldeki artış oranı ise yüzde 40'a ulaştı. Raman Dağı'ndaki petrol sahasındaki 239 kuyuda ise günlük 7 bin varil petrol üretimi elde ediliyor.

İLK KUYUDA GÜNDE 50 VARİL PETROL

TPAO Batman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 ilde petrol arama çalışmaları yerli mühendis ve işçiler tarafından yapılıyor. 1948 yılında üretime alınan ilk kuyu olan Raman-8'de ise şu ana kadar 1,3 milyon varil petrol üretimi elde edilirken, kuyuda hala günde ortalama 50 varil petrol üretiliyor. Petrol gravitesi ise bazı sahalarda değişkenlik gösterirken ilk kuyuda kesintisiz petrol üretimi 72 yıldır kesintisiz sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GüneydoğuPetrol üretimiRekorTürkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
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