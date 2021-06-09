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Güneş enerjisi ile yılda 2 milyon tasarruf sağlanacak

Başkan Kanar: Mustafakemalpaşa’yı Yenilenebilir Enerjinin Merkezi Yapmaya Kararlıyız Dedi..

09 Haziran 2021 Çarşamba 11:04
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Güneş enerjisi ile yılda 2 milyon tasarruf sağlanacak

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, doğaya saygılı çevreci projeleri ve yatırımlarına “Yeşil ve Yenilenebilir Enerji” olarak adlandırılan Güneş Enerji Santrali ile devam ediyor. Mustafakemalpaşa Belediyesi, GES projesi sayesinde hem güneş enerjisinden elektrik üretecek hem de yılda 2 milyon TL gelir elde edecek. GES Sünlük'e kurulacak. Mustafakemalpaşa Belediyesine ait Sünlük mahallesindeki 20 bin metrekarelik alanda yapımına başlanan ve 300 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak olan Güneş Enerjisi Santrali Projesinde 2988 adet fotovoltaik panel kullanılacak. Gaz, duman, kükürt ve radyasyon gibi zararlı atıkları bulunmayan proje doğaya zarar verilmeyen tarıma elverişsiz arazi üzerinde gerçekleştiriliyor. 4 yılda kendini amorti edecek. Çevre dostu projenin toplam maliyeti 8 milyon TL olurken 4 yılda kendini amorti ederek ülke ekonomisine ve çevreye yüksek oranda katama değer sağlayacak. Doğal kaynaklara koruma kalkanı.
Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin azaltılmasında önemli bir rol oynayan 1 megavatlık GES, 904 bin kilogram karbondioksit salınımı engellerken her yıl 82 bin adet ağacın kesilmesini önleyecek.Ekolojik dengenin sağlanması, doğal kaynakların sürdürülebilir ve etkin kullanılması hedefiyle kalkan görevi gören GES, yenilenebilir enerjiye destek programı kapsamında 10 yıl boyunca devlet tarafından destekleniyor Büyüyen ve kalkınan Mustafakemalpaşa . 8 milyonluk santral yatırımının Mustafakemalpaşa’nın sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşması yolunda önemli bir kilometre taşı olacağını belirten Başkan Kanar: "Bağımsız Enerji Güçlü Türkiye sloganına büyüyen ve kalkınan Mustafakemalpaşa’yı da biz ekleyeceğiz. 8 Milyon TL’lik proje inşaatımız hızla ilerliyor. Mülkiyeti belediyemize ait olan Sünlük Mahallemizde, 20 bin metrekare alan üzerinde elektrik üreteceğimiz Güneş Enerjisi Santrali Projesi ile gelirlerimizi, tarımsal üretim kalitemizi ve tasarrufu arttıracağız. 4 yılın ardından kendini amorti edecek projenin sonunda aylık 140 binTL gelir elde edeceğiz dedi.

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