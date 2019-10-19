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Gündemdeki Hareketlilik Tüketicilerin Kredi Taleplerinde ciddi bir fark yaratmadı

9 Ekim’de başlayan Barış Pınarı Harekatı başarı ile devam ederken, tüketici hareketlerinde kayda değer bir negatif etkilenme görülmüyor. Borsada düşüşe ve döviz kurlarında yükselişe neden olan harekat, tüketicinin kredi davranşlarında ciddi bir fark yaratmadı.

Gündemdeki Hareketlilik Tüketicilerin Kredi Taleplerinde ciddi bir fark yaratmadı

9 Ekim’de başlayan Barış Pınarı Harekatı başarı ile devam ederken, tüketici hareketlerinde kayda değer bir negatif etkilenme görülmüyor. Borsada düşüşe ve döviz kurlarında yükselişe neden olan harekat, tüketicinin kredi davranşlarında ciddi bir fark yaratmadı.

19 Ekim 2019 Cumartesi 08:56
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Gündemdeki Hareketlilik Tüketicilerin Kredi Taleplerinde ciddi bir fark yaratmadı

Funda Erman AKOSMAN

Kredi piyasasındaki hareketlilik devam ediyor

Kredi karşılaştırma ve danışmanlık firması olarak hizmet veren Hangikredi.com’dan alınan verilere göre, dijital platformlarda kullanıcıların kredi arayışı, faiz oranlarındaki düşüşe rağmen, bir önceki haftaya göre daha düşük seviyede ilerlese de ciddi bir değişiklik söz konusu değil. Kredi başvurularında da bir önceki döneme göre düşüş olduğunu dile getiren Hangikredi.com uzmanlarına göre bu düşüş, gündemin etkisiyle gerçekleşen geçici bir durum. Konut ve taşıttaki faiz oranı indirimlerinin bir alım fırsatı olduğunu dile getiren uzmanlar ilerleyen günlerde kredi piyasasındaki hareketliliğin devam edeceğini öngörüyor. 

Tüketiciler Para Politikaları Kurulu kararını bekliyor

Tüketicilerin kredi kararını etkileyen bir diğer etmen ise 24 Ekim’de gerçekleşecek olan Para Politikaları Kurulu toplantısı. Geçtiğimiz aylarda yapılan toplantılarda çıkan faiz indirimi kararının ardından kredi faiz oranlarında da yapılan indirimler, 24 Ekim’de alınacak kararla ilgili tüketicilerde indirimin devam etmesi yönünde bir beklenti oluşturdu. Merkez Bankasının 24 Ekim’de gerçekleştireceği Para Politikaları Kurulu toplantısından düşen enflasyonun etkisiyle 125 baz puana kadar faiz indirimi bekleniyor. 

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Oray Durmazoğlu
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