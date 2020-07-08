Gülün başkentine Bulgaristan'dan ithal gülyağı tartışması

ISPARTA - Dünyanın en önemli gül ve gülyağı üretim merkezi Isparta'da gül üreticilerinin 1954 yılında kurduğu ve üreticinin desteklenmesini amaçlayan Gülbirlik'in, 2018 yılında Bulgaristan'dan gülyağı ithal ettiği ortaya çıktı. Isparta gülünden çıkartılan gülyağı kullanılarak kentte hem Gülbirlik hem de birçok özel sektör kuruluşu çeşitli kozmetik ürünler üretiyor. Isparta'nın gülyağı dünyaca ünlü parfümeri ve kozmetik markaları tarafından da kullanılıyor. 8 bin üretici ortağı bulunan Gülbirlik'in Bulgaristan'dan 2018 yılında gülyağı ithal ettiğine dair 90 bin 385 euroluk belge ortaya çıktı. Gülbirlik yöneticileri satın alımı doğruladı ve savundu. Kentteki bazı isimler ise bu olaya sert tepki gösterdi.



YÖNETİCİLERİ İSTİFAYA DAVET ETTİ



IGİAD Başkanı ve kozmetik sektöründen Barış Gümüş, Gülbirlik'in Bulgaristan'dan gülyağı satın almasının faturasıyla da belgelendiğine işaret ederek, Gülbirlik yöneticilerini istifaya davet etti. Gümüş, Türkiye'nin tıbbi aromatik bitkiler başkenti Isparta'nın en değerli kurumlarından olan Gülbirlik'in düştüğü bu duruma tepkisiz kalamayacaklarını belirtti.



GÜLBİRLİK'İN GERÇEK SAHİBİ ISPARTALILAR



Barış Gümüş, “Bilinmesini isteriz ki Isparta ve Ispartalılar Gülbirlik'in gerçek sahipleridir. Bölge çiftçisi Gülbirlik'e değil, Gülbirlik bölge çiftçisine minnettardır. Unutulmamasını ısrarla dileriz ki Gülbirlik'i Gülbirlik yapan sırça köşklerindeki efendiler değil, milletin efendisi köylülerdir. Köylünün, çiftçinin, üreticinin, emek verenin ve Ispartalıların hakları ve bu hakların savunuculuğu bizim yaşam gayemizdir" diye konuştu.



BULGARİSTAN'DAN TOPLAM İTHALAT NE KADAR?



Yöneticilerin Gülbirlik'in ticari bir şirket olduğu, Bulgaristan'dan gülyağı aldığı ve gerektiğinde yeniden alacağı yönündeki açıklamalarını da gül üreticileriyle dalga geçmek olarak değerlendiren Gümüş, Gülbirlik'in Bulgaristan'dan kaç yıldır gülyağı ithal ettiğinin açıklanmasını istedi.



BAŞKA ÜLKELERDEN DE İTHALAT YAPILDI MI?



Gümüş, “Gülbirlik bugüne kadar toplamda Bulgaristan'dan kaç Türk Lirası tutarında ithalat gerçekleştirmiştir? Bulgaristan'ın dışında Afganistan, Azerbaycan, Fas ve İran gibi ülkelerden de gülyağı ithal edilmiş midir? Gülbirlik ithal ettiği bu yabancı menşeili yağları Isparta gülyağı diye mi satmıştır? Isparta gülyağı diye satmamış ise hangi isim altında satmıştır? Gülbirlik Isparta gülyağında tağşiş yapmış mıdır" dedi.



İHRACAT VE İTHALAT RAKAMLARI



Yıllık gülyağı üretimi ve ihracatının da açıklanmasını isteyen IGİAD Başkanı Gümüş, şöyle konuştu: “Gülbirlik şehrimizdeki kaç fabrikasını çalıştırmaktadır, kaç fabrikasını çalıştırmamaktadır? Neden? Gülbirlik'in yıllık ihracat ve ithalat rakamları nelerdir? Gülbirlik gül üreticilerine neden kota uygulamaktadır? Gülbirlik kota uyguladığı dönemlerde son 10 yılın üretici tarafından verilen gül çiçeğinin ortalamasını alarak gül çiçeği kotasını üretici bazında belirlediğini ifade etmektedir. Gerçekten bu kota formülüne uygun hareket edilmekte midir, yoksa bu sözde bir formül müdür?"



TİCARİ BİR ŞİRKET Mİ, KOOPERATİF Mİ?



Rosense markasının Çin'deki akıbetinin de açıklanmasını isteyen Gümüş, “Rosense markası halen Gülbirlik'in tescilli markası mıdır? Şayet markası ise yaklaşık 2 yıldır Rosense markası gül suyu ürünlerinde neden kullanılmamaktadır? Gülbirlik ticari bir şirket midir, kooperatif midir, birlik midir? Şayet Bulgar gülyağı Gülbirlik için bu kadar kıymetli ise neden şehrimizde faaliyet gösteren yabancı gülyağı firmaları gibi Bulgaristan'a gidip bir Gülbirlik Gülyağı Fabrikası kurmamışlardır ve göğsümüzü kabartmamışlardır? Gülbirlik yöneticileri tüm bu olan bitenler karşısında olması gerektiği gibi gülü, Isparta'yı ve Isparta'nın en büyük marka değerini korumak adına istifa etmeyi hiç düşünmemişler midir" diye konuştu.



GÜLBİRLİK'TEN AÇIKLAMA



Öte yandan Gülbirlik konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Gülbirlik ve Rosense A.Ş.'nin gerek ülkemiz gerek dünya ticareti ile entegre olduğu, yurt içi ve yurt dışı piyasalardan ihtiyacı doğrultusunda alım satım yaparak ticaretini sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, Bulgaristan'dan alım yapılan yıllarda üreticiye ödenen gül çiçeği bedelinin tarihin en yüksek değeri olduğu belirtilerek, şöyle denildi:



“Bu da Gülbirlik ve birliğimize ait Rosense A.Ş.'nin yaptığı her türlü ticari faaliyetin gül çiçeğine daha fazla değer kattığını göstermektedir. Sektörde merdiven altı üretim yapan firmalar, sentetik gülsuyu üretimi yapan firmalar Gülbirlik ve Rosense A.Ş.'nin yükselmesinden, iç ve dış piyasadaki hakimiyet ve başarısından rahatsız olmaktadır. Şirketimiz Rosense A.Ş., birliğimiz ve yönetim kurulu üyeleri ile çalışanlarımız hakkında yapılan iftira ve haksız saldırılar için cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunarak hukuk mahkemelerinde tazminat davaları açılacaktır."



GÜLBİRLİK BAŞKANI: BU SON DERECE NORMAL



Gülbirlik Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Demir, Bulgaristan'dan gülyağı alımıyla ilgili basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda Demir, "Biz ticari bir kuruluşuz. İhtiyaç olduğunda Bulgaristan'dan da gülyağı alırız. Bu son derece normaldir" dedi.



Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik de Bulgaristan'dan gülyağı alımını doğruladı. Çelik, “Sebebi o günün şartlarında elimizde gülyağı yoktu. Gülçiçeği zaten 2018'de azdı, çiçeğin çok az olmasından dolayı hiç kimseye kota uygulanmadı. Uzakdoğu'daki bir müşterimizin böyle bir talebi oldu. Aldık, kârıyla sattık. Aslında yadırganacak, ticari açıdan sakıncalı herhangi bir şey yok. Bunu yurt içinden de aldık, sattık. Bulgaristan'a zamanı geldi yağ da sattık" diye konuştu.



'UZAKDOĞU'YA KARLI BİR ŞEKİLDE SATTIK'



Çelik, “Uzakdoğu'daki müşterilerimizden 2-3'er kiloluk toplamda 10-15 kiloluk gülyağı talebi geldi. Topladık, biriktirdik hepsini, fiyatını da koyduk üstüne kârlı bir şekilde. Zaten pahalı alıyorlarmış. O günün şartlarında Türkiye'de, bizde 8- 8 bin 500 Euro fiyatı ama oradan neredeyse yarısına alındı, satıldı. Bir de Türkiye'de veya kendi elimizde yağ vardı da biz başka yerden mi yağ aldık" dedi.



9 KİLO 90 BİN EURO



O yıl eylül ayında yağ satışlarının bitmiş olduğunu da söyleyen Çelik, “Onlardan talep geldi. Onlar bizden isterken Bulgar tipi yağ istedi. 'Kendiniz alın' dedik. 'Biz sizden kozmetik alıyoruz, oradan alın gönderin, ikinci bir masraf olmasın. Zaten alacağımız 2 kilo yağ' dediler. Toplamda 3 kişi 3'er kilodan 9 kilo gibi aldı, yüksek miktar bir yağ değil. O günün şartlarında alındı gönderildi. Toplamda 90 bin euroluk bir alımdı" diye konuştu.



CHP'Lİ BAŞKAN TEPKİ GÖSTERDİ



CHP Isparta İl Başkanı Yalım Halıcı, Isparta'da gül üreticilerini desteklemek amacıyla kurulan bir kooperatif olan Gülbirlik'in Bulgaristan'dan gülyağı satın almasına tepki gösterdi. Gülbirlik'ten üreticisine sahip çıkmasını beklerken, yöneticilerinin ithalata devam edeceği yönündeki açıklamalarda bulunduğunu belirten Halıcı, “Bu konuda takdiri gül üreticilerine ve Isparta kamuoyuna ve kıymetli hemşehrilerimize bırakıyoruz" dedi.