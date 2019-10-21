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Güler Sabancı: Kendinizi çok iyi tanıyın, önceliklerinizi belirleyin ve odaklanın

Yüksek Lisans Programları mezuniyet töreninde konuşan Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, bilgiye erişim olanaklarının sonsuz olduğunu belirtirken, “Bu sonsuzlukta kaybolmamanız için size tavsiyem; kendinizi çok iyi tanımanız, önceliklerinizi belirlemeniz ve odaklanmanız; danışmaktan, akıl almaktan sakın çekinmeyin ve Sabancı Üniversitesi'ni unutmayın" dedi.

Güler Sabancı: Kendinizi çok iyi tanıyın, önceliklerinizi belirleyin ve odaklanın

Yüksek Lisans Programları mezuniyet töreninde konuşan Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, bilgiye erişim olanaklarının sonsuz olduğunu belirtirken, “Bu sonsuzlukta kaybolmamanız için size tavsiyem; kendinizi çok iyi tanımanız, önceliklerinizi belirlemeniz ve odaklanmanız; danışmaktan, akıl almaktan sakın çekinmeyin ve Sabancı Üniversitesi'ni unutmayın" dedi.

21 Ekim 2019 Pazartesi 13:58
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Güler Sabancı: Kendinizi çok iyi tanıyın, önceliklerinizi belirleyin ve odaklanın

İSTANBUL - Sabancı Üniversitesi; Bilişim Teknolojileri, Enerji Teknolojileri ve Yönetimi, Veri Analitiği, Finans, Siber Güvenlik, Yönetim, Profesyoneller İçin Yönetim, Yöneticiler İçin Yönetim (Executive MBA) programlarından bu yıl 220 mezun verdi.

Sabancı, "Gelişen dünyayı, dünyadaki gelişen akımları en yakından izleyen, ihtiyaçları eğitim programlarına aktaran bir kurum olmaya çalışıyoruz. Sabancı Üniversitesi’ni özel kılan yapısı bize bu esnekliği veriyor" dedi.

Bilimsel, akılcı ve katılımcı bir süreçle, teknolojinin sağladığı tüm olanakları kullanarak yeni ve sürdürülebilir bir öğrenim sistemi oluşturduklarını da vurguladı.

Güler Sabancı, program içeriklerini değişime açık, geleceğin iş alanlarına uygun olarak tasarladıklarını söylerken, öğrencilere dünyanın her yerinde geçerli olan yetkinlikleri kazandırmayı hedeflediklerini de ifade etti.

Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici de konuşmasında, “Yüksek lisans ve doktora düzeyinde de, bünyemize katılan öğrencilerimizin hem sayılarında, hem de kalite düzeylerinde sistematik olarak artış gözlemlemekteyiz. Amacımız, kısa bir süre içinde özellikle lisansüstü çalışmaları ve araştırmaları ile daha da öne çıkan bir dünya üniversitesine dönüşmektir. Uluslararası üniversite sıralamalarındaki yerimiz Türkiye’deki üniversiteler arasında birinci sırada olsa da, asıl amacımızın dünya üniversiteleri arasındaki yerimizi daha da yükseltmek olduğunun bilincindeyiz. Bundan sonraki dönemde “pozitif” ayrışmak, bizim için en önemli hedeflerden biri olacaktır” dedi.

Bu amaca ulaşmak için de endüstri ve sektörlerle daha yakın işbirliği içinde çalışmaya ve merkezlerle birlikte büyümeye öncelik verdiklerini söyledi.

Leblebici, mühendislik, yönetim bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında faaliyet gösteren araştırma merkezlerinin, toplumla etkileşim noktasında ve sanayi ortaklığı ile artık çok büyük ölçekli projelere ev sahipliği yapmaya başladığını da belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yüksek Lisans Programları Mezuniyet TöreniSabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı
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