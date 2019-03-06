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Google Güney Kore’deki yapay zeka çalışmalarını artırıyor

ABD merkezli teknoloji devi Google, özellikle sağlık alanında olmak üzere Güney Kore’deki yapay zeka (AI) çalışmaları ve araştırmalarını artırmayı hedeflediğini duyurdu.

Google Güney Kore’deki yapay zeka çalışmalarını artırıyor

ABD merkezli teknoloji devi Google, özellikle sağlık alanında olmak üzere Güney Kore’deki yapay zeka (AI) çalışmaları ve araştırmalarını artırmayı hedeflediğini duyurdu.

06 Mart 2019 Çarşamba 13:40
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Google Güney Kore’deki yapay zeka çalışmalarını artırıyor

İSTANBUL - Yonhap haber ajansında yer alan habere göre şirket yetkilileri, Güney Kore başkenti Seul’da düzenlenen bir forumda yaptıkları açıklamada Google’ın “AI toplumu, insanları ve ekonomisine fayda sağlamayı” amaçladığını söyledi. Google AI ürün yöneticisi Dr. Lily Peng “Retina taramalarıyla bir hastanın gelecek beş yıl içinde kardiyovasküler hastalık geçirme riskini yüzde 70 öngörebileceğiz” dedi.

Peng, Google’ın yaklaşık 300 bin hastadan alınan veriyle makine öğrenimi algoritmasını birleştirdiği ve retina taramalarını göz önüne alarak risk faktörlerini belirlediğini söyledi. Ayrıca Peng ve ekibi, görme bozukluğuna sebep olan şeker hastalığı retinopatisi için bir öğrenme modeli testi oluşturdu.

Google, söz konusu makine öğrenimi modellerinin geliştirilmesi için TensorFlow açık kaynak kitaplığını kullanıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Güney KoreGoogleYapay Zeka
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