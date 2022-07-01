Gönderemediğin mal "UCUZ" değildir

HABER: DİNÇER KARACALAR

Son 30 yılda üretim, hızla Çin ve Güney Asya’ya kaydı. Dünya’da üretilen malların neredeyse %30’nu Çin tek başına üretir hale geldi. Çin Elektrik İdaresi verilerine göre; dünyada tüketilen enerjinin %23,81'i Çin’de tüketiyor. 1990 yılında sadece 3,5 milyar dolar doğrudan yabancı sermaye yatırımı alan Çin'e, 2021 yılında 173,5 milyar dolar sermaye girişi oldu. Bütün yaşanan tedarik problemlerine, 6 katı aşan navlun maliyetlerine rağmen 2020 yılında 144,37 milyar dolar yatırım çeken Çin, 2021'de bunu 29 milyar dolar daha artırmayı başardı. Normal şartlarda 4 hafta süren bir konteyner malın Avrupa yolculuğu, pandemi sürecinde 12 haftaya kadar çıktı. Hala normalleşemedi, normalleşebilecekmiş gibi de görünmüyor. Bırakın 4 haftada Avrupa'ya ulaşmayı, gemiler 4 haftada Shenzhen/Şangay limanlarında yükleme yapıp yola çıkamıyor.