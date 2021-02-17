Global fintech şirketi, Türkiye pazarına adım attı

İSTANBUL - Finansal teknolojiler pazarı (Fintech), dijital çağa paralel olarak her geçen gün daha da önem kazanıyor. Sektörün Türkiye’de de özellikle son yıllarda hızla büyüdüğü görülüyor. Yapılan araştırmalar Türkiye'de fintech pazarının yılda ortalama yüzde 14 büyüdüğünü gösteriyor.

Startups.Watch tarafından yayınlanan Küresel Fintech Raporu’na göre de Türkiye’de 2020’nin ilk 11 ayında 108 milyon dolar fintech yatırımı yapıldı. Yatırımlar hız kesmeden devam ederken son olarak dünya çapında 32'den fazla ülkede faaliyet gösteren Bulgaristan merkezli fintech şirketi SEPA Cyber Technologies, Türkiye pazarına adım attı. Bankacılık ve finans sektörü başta olmak üzere perakende sektörüne ve hükümetlere bilgi teknolojileri çözümleri sunan şirket, İstanbul’da açtığı yeni ofisi ile Türkiye’de yerel dijitalleşmeyi hızlandırmayı amaçlıyor.

“TÜRKİYE YENİLİKÇİ VE HIZLI BÜYÜYEN BİR PAZAR"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan SEPA Cyber Technologies CEO’su Marvin Blazhevski, "Türkiye'ye adım atmaktan ve sunduğu tüm iş olanaklarını keşfetmekten mutluluk duyuyoruz. En hızlı büyüyen iş merkezlerinden biri olan İstanbul ise yerel dijitalleşmeyi daha da hızlandırabilmemiz açısından çok önemli bir lokasyon. Ayrıca bu süreçte harika insanlarla tanıştık ve Türkiye’nin bizi büyüleyen kültür ve gelenekleri hakkında daha fazla şey öğrenme fırsatı bulduk. Türkiye’yi yenilikçi ve hızlı büyüyen bir pazar olarak görüyoruz. Bu nedenle yazılım çözümlerimizi Türkiye pazarına sunmak için sabırsızlanıyoruz. Pandemi nedeniyle ertelediğimiz açılış törenimizi ise güvenli bir ortama kavuşur kavuşmaz düzenlemek ve ekip üyelerimizi ağırlayarak Türkiye pazarına girişimizi kutlamak istiyoruz” dedi.

FİNANSAL SÜREÇLER MODÜLER ÇÖZÜMLERLE DİJİTALLEŞTİRİLİYOR

SEPA Cyber olarak verdikleri hizmetlere dair detayları da paylaşan Marvin Blazhevski, “Finansal teknoloji devrimi, sektördeki birçok süreci etkileyerek tüm dünyaya yayılıyor. Pandeminin de etkisiyle fintechin insanların ekonomik ve sosyal yaşamlarını yeniden şekillendirmesinin finansal süreçler ve etkileşimler üzerinde olumlu etkileri olması bekleniyor. Bizler de bu noktadaki tüm yazılım ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyoruz. Dünyanın dört bir yanından geleceği düşünen şirketleri ölçeklenebilir BT çözümleri ve sektör bilgisi ile donatarak iş potansiyellerini artırmalarına yardımcı oluyoruz. İş ortaklarımızın ihtiyaçlarına uygun projeler üretiyor, özelleştiriyor ve test aşamalarını başarıyla tamamladıktan sonra entegrasyonları sağlayarak otomasyonu hızlandırıyoruz. Bu kapsamda geniş ürün portföyümüzle temel bankacılık sistemlerinden müşteri yönetimine, finansal araçların ihracından ödeme sistemleri, kimlik yönetimi ve güvenlik sistemlerine pek çok alanda modüler çözümler sunuyoruz” diye konuştu.

KÜRESEL FİNTECH PAZARININ 2 YIL İÇİNDE 158 MİLYAR DOLARA ULAŞMASI BEKLENİYOR

The Business Research Company tarafından yayınlanan bir rapora göre küresel fintech pazarı, 2015'ten bu yana yıllık yüzde 7,9’luk büyüme oranıyla 2019'da 111,240 milyar dolar büyüklüğe ulaştı. Pandeminin ana gündem maddesi olduğu 2020 yılında da dijital ödemelerin artan popülaritesi, veri yönetimindeki yüksek verimliliği nedeniyle blockchain teknolojisine yapılan yatırımların artması ve e-ticaretin katlanarak büyümesiyle önemli bir ivme kazanan sektörün, 2023’e kadar yüzde 9,2'lik büyüme oranıyla 158,014 milyar dolar büyüklüğe ulaşması bekleniyor.