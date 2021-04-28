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Girişimci Murat Atala Kripto piyasasını değerlendirdi

Uluslararası alanda yaptığı coin yatırımlarıyla tanınan Girişimci Murat Atala, kripto para piyasasının geleceği hakkında konuştu.

28 Nisan 2021 Çarşamba 11:41
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Girişimci Murat Atala Kripto piyasasını değerlendirdi

HABER: DİNÇER KARACALAR

Birçok kişinin en başta kripto paranın bu kadar değer kazanacağına inanmadığını ve yanıldıklarını söyleyen Murat Atala, "Ancak artık aralarında Facebook, JP Morgan gibi devlerin de olduğu köklü şirketler bile müşterilerine sunmak üzere kendi dijital para projeleri üzerine çalışıyor. Kripto paranın değeri herkes tarafından anlaşılmış durumda ve giderek daha da yaygınlaşıyor" ifadelerini kullandı.
"Dijitalleşen dünyaya karşı durulamayacağı bir kez daha görüldü" diyen Murat Atala, "Artık ödemelerimizin tamamını dijitalden gerçekleştiriyoruz neredeyse. Kripto paralar hayatımıza girdi ve etkinlikleri giderek artıyor. Bunun en önemli yanı ise, verilerimizin tek merkezde toplandığı kurumların hakimiyeti sınırlanacak ve dünyada açık sistemlere sahip kripto paralar bizlere eşler arası, daha demokratik ve açık finansın imkanlarını sunacak" diye konuştu.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
UluslararasıBitcoinKripto Para
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