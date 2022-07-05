GESOB ile Uyumsoft arasında e-Dönüşümde iş birliği yapıldı

HABER: DİNÇER KARACALAR

İş birliği kapsamında, Uyumsoft’un e-Uyum (e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter) uygulamaları ve ticari yazılım çözümleri ile; GESOB bünyesindeki 70 odanın yaklaşık 40 bin üyesinin uçtan uca dijital dönüşümünün sağlanması hedefleniyor. İş birliği protokolü imza törenine, GESOB Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özcan, Uyumsoft İş Geliştirme Yöneticisi Zehra Atamer, Uyumsoft Bölge İş Ortağı Rüzgar Elektronik Genel Müdürü Hüseyin Orhan ve iki kurumun üst düzey yöneticileri katıldı.

e-Dönüşümde iş birliğini değerlendiren GESOB Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özcan, şunları söyledi:

“ Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı t arafından 22 Ocak 2022 tarihli yayınlanan 509 sıra nolu Vergi Usul Kanunu (VUK) Tebliği’ne göre, e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-İrsaliye uygulamalarında yeni dönem başladı ve kapsam genişlemeye devam ediyor. Bu nedenle, GESOB üyelerimizin e-Dönüşüm süreçlerini başarılı bir şekilde uçtan uca yönetmeleri için, Uyumsoft ile iş birliği yapıldı. İş birliğinin, üyelerimize ve şehrimize hayırlı olmasını dileriz.” dedi.

İş birliği hakkında bilgiler veren Uyumsoft İş Geliştirme Yöneticisi Zehra Atamer, şunları kaydetti:

“ Türkiye’nin öncü teknoloji ve inovasyon şirketi olarak, 100 binin üzerindeki yerli ve global işletmenin uçtan uca dijital dönüşümünü sağlıyoruz. 509 VUK Genel Tebliği kapsamında, GESOB ile iş birliği protokolü imzaladık. Birliğin üyelerine, e-Belge uygulamaları ve ticari yazılım çözümlerimizle hizmet vererek, dijital dönüşümlerini hızla gerçekleştirmelerini sağlayacağız. İş birliğinin ekonomimize hayırlı olmasını diliyoruz.” dedi.

İş birliğini değerlendiren Uyumsoft Bölge İş Ortağı Rüzgar Elektronik Genel Müdürü Hüseyin Orhan, şunları belirtti:

“ Gaziantep’imiz için iki kurum arasındaki iş birliği hayırlı olsun. Gaziantep’imizin dijital dönüşümüne Uyumsoft ile katkı sağlamaya devam edeceğiz.” dedi.

GESOB Tarihçe:

Gaziantep Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (GESOB), 1953 yılında, derneklerin dayanışması ve birlik beraberliğin sağlanması amacıyla, Reşat Güzelbey tarafından kuruldu. Reşat Güzelbey, 1953- 1960 yılları arasında birlik başkanlığı görevini yürüttü. Reşat Güzelbey’in Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifini kurması ile, 1960 yılında Celal Arıcı Birlik başkanlığına seçildi. Ardından, Mehmet Kahveci, Mahmut Özbirecikli, Ökkeş Özpolat, Ömer Küsbeoğlu birlik başkanlığı yaptılar. 2022 yılında GESOB başkanı olan İsmet Özcan, başkanlık görevini sürdürüyor. GESOB’un bünyesinde, 70 oda ve yaklaşık 40 bin üyesi bulunuyor.

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