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Gerede'de üretilen 'Helal jelatin' 60 ülkeye ihraç edilecek

Bolu'nun deri üretimiyle ünlü ilçesi Gerede’de işlenen derilerden geriye kalan ve ucuz fiyata yurt dışına satılan atık deriler, organize sanayi bölgesinde kurulan iki fabrikada helal jelatine dönüştürülecek. Fabrikaların faaliyete başlamasıyla birlikte Türkiye’nin gıdadan sağlık alanına kadar birçok sektörde kullanılan jelatin alanındaki dışa bağımlılığının sona ereceği belirtildi. Gerede Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Saraç, domuzdan üretilen jelatinin yerini helal jelatinin alacağını belirterek, 60 ülkeye ihraç edileceğini kaydetti.

26 Mart 2021 Cuma 14:32
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Gerede'de üretilen 'Helal jelatin' 60 ülkeye ihraç edilecek

BOLU - Dericiler şehri olarak bilinen Gerede’de 555 bin metrekare üzerine kurulan Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde helal jelatin üretimi için iki dev fabrika kuruluyor. İnşaat çalışmaları devam üretim tesislerinden yılda 15 bin ton üretim yapılması planlanan fabrikada sona gelindi. Yılda 7,5 ton üretim kapasitesine sahip diğer tesisin de önümüzdeki aylarda hizmete girmesi planlanıyor.

Kurulacak yeni fabrikalarda yurt dışına ucuz fiyata satılan atık deriler helal jelatine dönüştürülerek ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak. Yılda yaklaşık 22,5 ton üretimin planlandığı fabrikaların faaliyete başlamasının ardından Türkiye’nin gıdadan sağlık sektörüne kadar birçok alanda kullanılan jelatinde yurt dışına bağımlılığı sona erecek.

‘DOMUZDAN ÜRETİLEN JELATİNİN YERİNİ ALACAK’

Gerede Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Saraç, yurt dışına ucuz fiyata satılan yarma derilerin helal jelatin üretiminde kullanılacağını vurgulayarak, “Daha önce yurt dışına sattığımız katma değeri düşük olan yarma deriler jelatin fabrikalarında işlenerek helal jelatin haline getirilip 60 ülkeye ihraç edilecek. Ayrıca jelatinin bir üst formatı olan kolajen ile ilaç kapsülü gibi gelişimlere açık bir sektör. Dünyada en kolay jelatin domuzdan üretilir. Domuz jelatini daha kolay bulunan ve daha ucuz bir sektör. Helal jelatin Müslüman aleminin arkasına bakmadan çikolata ve şekerleme gibi birçok alanda kullanılan jelatinde artık helal jelatinin kullanılacak olması çok önemli. Helal jelatin dünyadaki Müslüman nüfusu açısından da çok önemli. Helal jelatinin olması domuz jelatininden uzaklaşıp daha kolay ürünlere sahip olmamızı da sağlıyor” diye konuştu.

DHA

Son Güncelleme: 26.03.2021 14:33
Anahtar Kelimeler:
GeredeHelal JelatinIhracat
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