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Genç Girişimci İş Adamı Mehmet Işık,  Hizmette Sınır Tanımıyor

Genç Girişimci İş Adamı Mehmet Işık, Sunum Yemek  -Organizasyon ve Catering hakkında açıklamalarda bulundu.

01 Temmuz 2020 Çarşamba 09:35
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Genç Girişimci İş Adamı Mehmet Işık,  Hizmette Sınır Tanımıyor

HABER: DİNÇER KARACALAR


Işık, 2004 Yılında kurulan Firmamız Gaziantep ve Bölge İllerinde yapmış olduğu hizmetleri ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Gerek İş hayatımızda gerek müşteri memnuniyetinde çok hassas bir firmayız.

Kalitemizle asla ama asla taviz vermedik. İş başarımızın en büyük katkısı disiplinli olmak, Kalitemizi bozmamak müşteri memnuniyeti neyi gerektiriyorsa onu yapıyoruz.

Memnuniyet verdiğimiz firmalara ve bizim çalışanlara ayrıca teşekkür ederiz.

Yaptığımız projeler yapacağımızın işin teminatıdır.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 01.07.2020 09:41
Anahtar Kelimeler:
GirişimciIş AdamıYemekorganizasyonCatering
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