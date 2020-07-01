Genç Girişimci İş Adamı Mehmet Işık,  Hizmette Sınır Tanımıyor

HABER: DİNÇER KARACALAR



Işık, 2004 Yılında kurulan Firmamız Gaziantep ve Bölge İllerinde yapmış olduğu hizmetleri ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Gerek İş hayatımızda gerek müşteri memnuniyetinde çok hassas bir firmayız.

Kalitemizle asla ama asla taviz vermedik. İş başarımızın en büyük katkısı disiplinli olmak, Kalitemizi bozmamak müşteri memnuniyeti neyi gerektiriyorsa onu yapıyoruz.

Memnuniyet verdiğimiz firmalara ve bizim çalışanlara ayrıca teşekkür ederiz.

Yaptığımız projeler yapacağımızın işin teminatıdır.