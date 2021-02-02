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GENÇ GİRİŞİMCİ HÜSEYİN KIRMIZI’NDAN AÇIKLAMALAR

Girişimcilik ve iç mimarlık mesleğinde sükse yapan, Hüseyin KIRMIZI CERA Yönetimi tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda yılın girişimcilik ödülünü CERA A.Ş. Yönetim Kurulu başkanının elinden aldı. 

02 Şubat 2021 Salı 11:36
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GENÇ GİRİŞİMCİ HÜSEYİN KIRMIZI’NDAN AÇIKLAMALAR

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Kariyerinde çok hızlı yükselen ve başarıdan başarıya imza atan Hüseyin KIRMIZI dikkatlerin kendine yoğunlaşmasının ardından 22 Ekim 2018 tarihinde tüm sosyal medya hesaplarını kapatarak 1 hafta süre ile sırra kadem bastı ve ortadan yok oldu. Bu süre içinde hakkında sansasyonel haberler çıkan ve gönül ilişkisi sonucu kendini gizlediği öne sürülen Hüseyin KIRIMIZI, daha sonra medya önüne çıkarak kendisinin şu an sadece işi ile ilgilendiğini ve hayatına biri girdiği anda medya önünde bunu açıklayacağını bildirirken; dikkatleri farklı noktaya çekmek için mal varlığının %90 ını 26 Ekim 2018 tarihinde çocuk esirgeme kurumuna ve yetimhanelere bağışladığı ortaya çıktı. Bu olaylar sonuncu tekrar gündemde üst sıralara yükselen Hüseyin KIRMIZI muhabirlerimizin sorularının çoğunu yanıtsız bıraktı. Tek demeci ise eskisinden daha güçlü bir şekilde geri döneceği ve BÜSAN KTM ofisini faaliyete geçireceğiydi.


Girişimcilik ve iç mimarlık dışında, dijital para dünyası ve Borsa İstanbul da hisse senetleri üzerinde etkisini hissettiren Hüseyin KIRMIZI geleceğe dair yaptığı planlarda sadece kendisi için değil yakın çevresi ve tüm ihtiyaç sahipleri içinde farklı planları olduğu yönünde söylemlerde bulundu. 
Şehrin çeşitli yerlerinde sosyal vakıflar ve dernekler kuracağını belirten Hüseyin KIRMIZI halkın refah seviyesinin artması ile ticari hayatın daha da canlanacağı ve kendi yakın çevresinden başlayarak ilk önce Konya’nın sonra Türkiye’nin ve daha sonra da tüm dünyanın daha da yaşanılası yer olacağını bildirdi.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 02.02.2021 11:41
Anahtar Kelimeler:
Cera A.ş. Yönetim KuruluGirişimcilikİç MimarlıkBüsan Ktm
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