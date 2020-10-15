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G20: Toparlanma için pandemi kontrol altına alınmalı

Dünyanın önde gelen 20 ekonomisinin oluşturduğu G20'nin üyeleri, küresel ekonomide toparlanma için öncelikle pandeminin kontrol altına alınması gerektiği uyarısı yaptı.

15 Ekim 2020 Perşembe 13:08
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G20: Toparlanma için pandemi kontrol altına alınmalı

İSTANBUL - Küresel ekonominin yüzde 90'ını oluşturan ülkelerin maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarını bir araya getiren grubun açıkmlamasında, ekonomik ve finansal istikrarın korunması için "gereken herşeyin" yapılacağı vurgulandı.

G20 ülkelerinin açıklamasında, buna ek olarak, dünyanın en yoksul ülkelerinin borçlarının hafifletilmesi ve ertelenmesine ilişkin süreyi altı ay daha uzatacakları, bu sürenin dolacağı Nisan ayında, sürenin altı ay daha uzatılabilecği belirtildi.

G20 ülkelerini Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye ve Avrupa Birliği Komisyonu oluşturuyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
G20ToparlanmaPandemiKontrolKüresel Ekonomi
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