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Fuat Oktay: Romanya-Türkiye ticaret hedefimiz 15 milyar dolar

31 Mart 2022 Perşembe 16:17
Fuat Oktay: Romanya-Türkiye ticaret hedefimiz 15 milyar dolar

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Romanya-Türkiye arasında yapılan İş Formu’na katıldı. Burada açıklama yapan Oktay, "1 Mayıs 2022 tarihinden itibaren transit taşımaların serbestleştirilmesi ve 3. ülke geçiş belgesi kotasının taşımacılarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde artırılması konularında mutabık kaldık. Sizlere duyduğumuz güvene dayanarak 2025 yılı Türkiye-Romanya ticaret hacmi hedefini 15 milyar dolar olarak güncelliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Romanya arasında gerçekleşen İş Formuna katıldı. Programa Romanya Başbakan Yardımcısı Sayın Mihai Grindeanu ve çok sayıda Türk ile Romanyalı iş insanı da katıldı. Gün boyu devam edecek programın başında açıklama yapan Fuat Oktay, iki ülke arasında yapılan işbirliği ile pandemi döneminde de önemli yatırımlara imza attıkları kaydederek, "İşbirliğimiz, 2011 yılında Stratejik Ortaklık Bildirisi’yle çok boyutlu bir nitelik kazanarak, kapsamlı bir işbirliği modeline dönüşmüştür. 2020 yılında salgın koşullarına rağmen ulaşılan 6,7 milyar dolarlık ikili ticaret hacmimiz, 2021 yılında rekor kırarak 8,6 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Türk şirketleri müteahhitlik sektöründe 6,4 milyar dolar değerinde toplam 189 proje üstlenmişlerdir. 10 yıl aradan sonra gerçekleştireceğimiz 27. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu toplantısı ile ilişkilerimizi çok daha iyi seviyelere yükseltmeye kararlıyız. 5 bini aktif faaliyet gösteren 16 bini aşkın Türk şirketinin, ticaret hacmi hedefi başta olmak üzere, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkı vermeye devam edeceğine inanıyorum. Bugün Türkiye-Romanya ilişkilerinde, ikili ticaret hacmi dâhil hedeflerimizi yenileme, yeni işbirlikleri oluşturma ve iş dünyamızın önündeki engelleri kaldırma günüdür. Türkiye ekonomisi 2021 yılında yüzde 11 büyüme kaydetmiştir. 2021 yılında ihracat yüzde 32,8 oranında artarak 225,3 milyar dolar ile tarihi bir seviyeye ulaşmıştır" dedi.


 

"TRANSİT GEÇİŞ BELGESİNDE KOTALARI ARTTIRDIK"

Oktay, 1 Mayıs itibariyle iki ülke arasındaki transit taşımacılığında da yeniliğe giderek, Türk ve Romen taşımacıların rahat edeceğine vurgu yaparak şöyle konuştu: "1 Mayıs 2022 tarihinden itibaren transit taşımaların serbestleştirilmesi ve 3. ülke geçiş belgesi kotasının taşımacılarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde artırılması konularında mutabık kaldık, hayırlı uğurlu olsun. Bu gelişme ülkelerimiz üzerinden transit taşımalara büyük kolaylık sağlayacak ve Türk taşımacıları Romanya üzerinden Avrupa’ya, Romen taşımacıları da Türkiye üzerinden Asya’ya daha kolay erişebilecektir. Rusya-Ukrayna savaşıyla bölgede özellikle enerji ve gıda arzı belirsizliğinin arttığı bir dönemde aramıza ticaret ve yatırım bariyerleri koyamayız."


 

"BAŞARI HİKAYELERİNE TANIKLIK EDECEĞİZ"

Romanya ile işbirliğine duydukları güvenle ticaret hacmini geliştirdiklerini ve hedefleri yükselttiklerini dile getiren Oktay, "Sizlere duyduğumuz güvene dayanarak 2025 yılı Türkiye-Romanya ticaret hacmi hedefini 15 milyar dolar olarak güncelliyoruz! Tüm hedeflerimiz, ötesine geçmek içindir; yeni hedefimiz ülkelerimize ve bölgemize hayırlı olsun. Bir sonraki İş Forumunda tarımdan savunma sanayine, enerjiden teknoloji işbirliklerine, yeni alanlarda, yeni başarı hikâyelerine tanıklık edeceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fut OktayTicaretRomanyaTürkiye
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