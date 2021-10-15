Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1409.56
ALTIN
524.52
DOLAR
9.2330
STERLİN
12.7100
EURO
10.7099
Tokat'ta 12 adet daire satışa çıkarıldı
Tokat'ta 12 adet daire...
Şırnak Belediyesinden kiralık sinema salonları
Şırnak Belediyesinden kiralık sinema...
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri'nden personel alımı
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri'nden...
Tuzla Liman Başkanlığı gemi satışı yapacak
Tuzla Liman Başkanlığı gemi...
Otobüs hatları kiraya veriliyor 
Otobüs hatları kiraya veriliyor 
İş fırsatları için hemen tıkla!

Fuat Oktay'dan Bütçe Kanunu Teklifi açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

15 Ekim 2021 Cuma 11:56
7 Okunma
Fuat Oktay'dan Bütçe Kanunu Teklifi açıklaması

ANKARA (DHA)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Merkezi yönetim bütçesi kapsamında; 224 adet kamu idaresinin bütçesi bulunmaktadır. 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde bütçe giderleri 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 472 milyar 583 milyon lira ve bütçe açığı 278 milyar 374 milyon lira olarak öngörülmüştür.

- 2022 bütçemizin yüzde 15,6’sını, yani aslan payını eğitime ayırıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yatırım bütçesini yüzde 35 artışla 11,3 milyar liradan 15,2 milyar liraya yükseltiyoruz. Yükseköğretimi de dahil ettiğimizde eğitim bütçemizi 2022 yılında 2021 yılına göre yüzde 29,4 artırarak 273,5 milyar liraya yükseltmiş olacağız.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı YardımcısıFuat OktayBütçe Kanunu TeklifiAçıklamaMerkezi Yönetim BütçesiMilli Eğitim Bakanlığıönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fuat Oktay: 2022 yılı bütçe giderleri 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira
Fuat Oktay: 2022 yılı bütçe giderleri 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira
Karabağ'a, Tekirdağ'dan trenle tohum sevkiyatı
Karabağ'a, Tekirdağ'dan trenle tohum sevkiyatı
Bakan Dönmez'den 'BOTAŞ' açıklaması
Bakan Dönmez'den 'BOTAŞ' açıklaması
"Sanayinin yeşili ve çevreyi seçmekten başka şansı yok"
"Sanayinin yeşili ve çevreyi seçmekten başka şansı yok"
Konya Ovası çiftçisinin gözü yağışta
Konya Ovası çiftçisinin gözü yağışta
"Çip sorunu 2021'in ikinci ve üçüncü çeyreğinde derinleşti"
"Çip sorunu 2021'in ikinci ve üçüncü çeyreğinde derinleşti"
Global teknoloji şirketi, rotasını Türkiye’ye çevirdi
Global teknoloji şirketi, rotasını Türkiye’ye çevirdi
2022’de ilaç bütçesinde 2,2 milyar TL tasarruf sağlanacak
2022’de ilaç bütçesinde 2,2 milyar TL tasarruf sağlanacak
E-Döviz Alım ve Satım dönemi başlıyor
E-Döviz Alım ve Satım dönemi başlıyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma