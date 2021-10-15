Fuat Oktay'dan Bütçe Kanunu Teklifi açıklaması

ANKARA (DHA)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Merkezi yönetim bütçesi kapsamında; 224 adet kamu idaresinin bütçesi bulunmaktadır. 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde bütçe giderleri 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 472 milyar 583 milyon lira ve bütçe açığı 278 milyar 374 milyon lira olarak öngörülmüştür.

- 2022 bütçemizin yüzde 15,6’sını, yani aslan payını eğitime ayırıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yatırım bütçesini yüzde 35 artışla 11,3 milyar liradan 15,2 milyar liraya yükseltiyoruz. Yükseköğretimi de dahil ettiğimizde eğitim bütçemizi 2022 yılında 2021 yılına göre yüzde 29,4 artırarak 273,5 milyar liraya yükseltmiş olacağız.