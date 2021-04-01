Fındıkta, ‘kozalak akarı’ tehlikesi

TRABZON - Türkiye'nin dünya ticaretinde lider olduğu fındıkta verim ile kaliteyi düşüren hastalık ve zararlılarla ilgili başlatılan mücadele sürüyor. Doğu Karadeniz'de çay tarımına zarar veren ve yörede 'vampir' olarak bilinen 'ricania simulans' adlı kelebek ile fındık üretiminde rekolte kaybına yol açan 'drakula' adlı 'Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği' ve fındık bahçelerine dadanan 'kahverengi kokarca' adlı böcek türünün ardından halk arasında fındık gülü olarak bilinen ‘Kozalak Akarı’ tehlikesi başladı. Fındıkta uç kurumalarıyla verim ve kalitede yüzde 70 oranında kayıplara neden olan, fındığın meyve, yaprak ve sürgün gözlerini tahrip ederek zarar veren kozalak akarı ile mücadele başlatıldı. İlaçla mücadelenin yanı sıra kozalak akarı dallardan elle de toplanabiliyor. Kozalak akarı toplamaya teşvik için, kilo başına ücret verilecek.



‘FINDIĞA YÜZDE 70 ORANINDA ZARAR VERİYOR’



Ulusal Fındık Konseyi (UFK) ve Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, geçen yıllara oranla bu yıl bahçelerde çok fazla kozalak akarı olduğuna dikkat çekerek, “Fındık kozalak akarı bu yıl tüm zamanların en yoğun şekilde görüldüğü bir yıl oldu. Yaprak dökümünden itibaren zirai mücadelenin başlaması lazım. Ama biz mekanik mücadeleyi yani el ile toplamayı öneriyoruz. Fındığa yüzde 70 oranında zarar veren bir zararlıdan bahsediyoruz. Mutlaka mekanik veya kimyasal mücadele yapılmalı. Aksi taktirde önümüzdeki dönemde fındık ciddi zarar görebilir. Kozalak akarı bünyesinde bulundurduğu organizmalarla fındık uç kurumasına engel olarak fındığın filiz atmasını engelliyor. Böylece fındık verim ve kalitesinde ciddi bir zarar oluşuyor” diye konuştu.



‘KOZALAK AKARINI TOPLAYAN KİŞİLERDEN SATIN ALACAĞIZ’



Zararlı ile mücadele başlattıklarını belirten Arslantük, “1 Nisandan itibaren bu zararlı ile mücadele başlattık. Bölgemizde bulunan ziraat odaları, tarım il ilçe müdürlükleri ile birlikte örnek bahçelerde toplama ve ilaçlama uygulamaları yapacağız. Toplanan kozalak akarlarını da belli bir miktarını ücret karşılığı toplayan kişilerden satın alarak mücadeleye teşvik etmeye çalışıyoruz. Geçmiş yıllarda da oldu kozalak akarı. O dönemlerde devlet kozalak akarını toplayanlara kilo başı belli bir ücret belirleyerek satın aldı. Fındık değerli bir ürün. Bu değerine göre de gerekli bakımı zamanında yapmamız gerekiyor. Üreticilerimiz pandemi sürecinde ciddi olarak bahçesi ile ilgilendi fakat bu kozalak akarını çok dikkate almıyorlar. Uyarmak lazım ki çok ciddi bir zararlı bu. Ya elle toplanmalı ya da kimyasal mücadele yapılmalı. Şimdi tam zamanı” dedi.