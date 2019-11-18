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Fındık verimliliğini arttırmak için yatırımlara devam

Ferrero Grup Fındık Şirketi Global Genel Müdürü Eric Schlesinger, İzmit ve Düzce’deki fabrikalarını ziyaret etti. Schlesinger, Türkiye’deki verimliliği arttırmak üzere 2 yıl önce başladıkları yatırımlara planlandığı şekliyle devam ettiklerini, bu yatırımların ziyaret edilen lokasyonlarda 50 milyon lirayı geçtiğini vurguladı.

Fındık verimliliğini arttırmak için yatırımlara devam

Ferrero Grup Fındık Şirketi Global Genel Müdürü Eric Schlesinger, İzmit ve Düzce’deki fabrikalarını ziyaret etti. Schlesinger, Türkiye’deki verimliliği arttırmak üzere 2 yıl önce başladıkları yatırımlara planlandığı şekliyle devam ettiklerini, bu yatırımların ziyaret edilen lokasyonlarda 50 milyon lirayı geçtiğini vurguladı.

18 Kasım 2019 Pazartesi 15:17
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Fındık verimliliğini arttırmak için yatırımlara devam

İSTANBUL - Ferrero Pazarlama ve AR-GE bölümlerinde 10 yıldır üstlendiği üst düzey görevlerin ardından Ferrero Pralin Kategorisi Global Başkanı olarak görev yapan, yakın zamanda Ferrero Grup Fındık Şirketi’ne Global Genel Müdür olarak atanan Eric Schlesinger, Düzce ve İzmit’teki Ferrero Fındık tesislerini ziyaret etti.

Türkiye’deki verimliliği arttırmak üzere 2 yıl önce başladıkları yatırımlara planlandığı şekliyle devam ettiklerini, bu yatırımların ziyaret edilen lokasyonlarda 50 milyon lirayı geçtiğini vurguladı. Schlesinger, Ferrero’nun en ünlü markalarında kullanılan fındıklar için gerekli yüksek kalite standartlarını koruyarak rekor üretim hacmine ulaşan Ferrero Fındık Türkiye yöneticilerini de tebrik etti.

Sezon başındaki etkin faaliyetleri sayesinde, Ferrero fabrikalarına yüksek miktarda ürün sağlayan ve ürün kalitesinin korunması yönünde ciddi gelişmeler gösteren Türkiye fındık operasyonlarının Ferrero için ne kadar önemli olduğunun altını çizdi.

Mevcut durumda ihracat rakamlarını yaklaşık iki katına çıkaran Ferrero Fındık’ın önümüzdeki haftalarda Türkiye’deki alımlarını sonlandırması hem kalite hem de miktar açısından olumlu sonuç vermesi öngörülen Şili sezonu için hazırlıklara başlaması bekleniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ferrero PazarlamaFındıkVerimlilik
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