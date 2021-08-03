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Fındık üreticisi taban fiyatın açıklanmasını bekliyor

03 Ağustos 2021 Salı 14:30
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Fındık üreticisi taban fiyatın açıklanmasını bekliyor

GİRESUN - Giresun Ziraat Odası (GZO) Başkanı Nurittin Karan, fındıkta üreticilerin sahil kesimlerde hasada başladığını belirterek, “Üreticinin gözü kulağı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı taban fiyat ve Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) fındık alım politikasında” dedi.

Doğu Karadeniz’deki Ordu, Giresun ve Trabzon’da üreticiler, fındık hasadı için geri sayıma başladı. Ağustosun ilk haftalarında başlayacak hasat için fındık üreticileri de son hazırlıklarını sürdürüyor. GZO Başkanı Nurittin Karan, Giresun, Ordu ve Trabzon’da 2021 yılı fındık hasadı için üreticilerin sahil kesimlerde hasada başladığını belirterek, TMO aracılığıyla devlet adına yapılacak olan fındık alım fiyatının, daha fazla geciktirilmeden açıklanması gerektiğini söyledi. Karan, “Fındık taban fiyatının açıklanmadığı her gün üreticinin aleyhine işlemektedir. Bir an önce üretici fındıkta tek garantör kurum haline gelen TMO’ya ürününü kaç liradan satabileceğini bilmelidir. Fındık hasadında takvim hızlı işlemekte. Bugünlerde hasadına başlanılan fındık, harmana indikten sonra hızlı bir şekilde satışa hazır hale gelecektir. Gurbetçi olarak tabir edilen vatandaşlar ve acil ihtiyacı olan üreticiler bir an önce hasat işlemini tamamlayıp, ürününü satmanın hesabını yapmakta” diye konuştu.

Taban fiyatın, insafa bırakılmaması gerektiğini kaydeden Karan, “Taban fiyat, fındık baronlarının insafına bırakılmadan, üreticinin yüzünü güldürecek şekilde açıklanmalı. Bahçeye giren üreticinin gözü kulağı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak olan taban fiyat ve Toprak Mahsulleri Ofisi’nin fındık alım politikasında. Eğer Türk fındığının değeri dolar bazında 3,5 dolar ise bu rakam baz alınarak bir fiyat açıklanmasını bekliyoruz" dedi.

DHA

Son Güncelleme: 03.08.2021 14:37
Anahtar Kelimeler:
Fındık üreticisiTaban Fiyat
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