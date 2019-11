'Fındık timi' bahçeye indi

ORDU - Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 'Fındıkta Örnek Uygulama Timleri Sahada Projesi', 670 mahalle ile 2 bin 10 üreticide uygulanacak şekilde planlandı. Fındığın kalitesi ile verimliliğinin artırılmasının amaçlandığı proje kapsamında, aralarında tarım ve orman müdürlükleri ile ziraat odalarında çalışanların da olduğu 35 kişi görevlendirildi. 19 ilçede, gruplar halinde görev yapacak timler için çapa makinesi, budama seti, motor, makas gibi aletler alındı. Hazırlıkların tamamlanmasıyla uygulamaya koyulan projede, fındık bahçesine giren timler, çalışmalarına başladı. Projeyle dünyadaki fındık üretiminin yüzde 25'inin, Türkiye fındık üretiminin ise yüzde 35'inin karşılandığı Ordu'da, verimin daha da artırılması, yaşlı fındık bahçelerinin de gençleştirilmesi hedefleniyor.





'FINDIKTA RANDIMAN YÜKSELECEK'



Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan, projenin önem taşıdığını belirterek, "Fındıkta verimin artırılması lazım. Her mahallede örnek fındık bahçeleri oluşturulacak, üreticilerimiz artık bahçelerde bilimsel çalışma yapacak. Ekiplerimiz şu anda bahçelerde çalışmaya başladı. Valiliğimizin projesini uygulaması yönünde çalışma yapıyorlar, bahçelerde bunları inceliyoruz. Hem yaşlı fındık dallarını hem de budamaları yapıyorlar. Çiftçilerimiz de buradalar, bahçede çalışmaları yerinde görüyorlar. Bu çalışmanın sonucunda çalışma yapılan bahçelerde hem verim artacak hem de kalite. Fındıkta randımanda yükselecek, o açıdan bu çalışmalar çok önemli. Bu proje inşallah amacına ulaşacak ve Ordu'nun bütün ilçelerinde, her mahallede bu çalışma yapılacak. Buradaki esas amaç, fındıkta kalite verimlilik. Verim artışını yapmak için muhakkak bahçede bunun uygulanması lazım. Bütün çiftçilerimizin bu örnek bahçelerde çalışmaları inceleyip bahçelerinde uygulamalarını istiyoruz" dedi.



Projenin oluşturulmasını sağlayan Vali Seddar Yavuz'a da teşekkür eden Arslan Soydan, bütçenin de YİKOB tarafından sağlandığını kaydetti.



'ÖRNEK BAHÇELER OLUŞTURUYORUZ'



Örnek fındık bahçelerinde çalışan ziraat teknikeri ve tarım danışmanı Gökhan Kahveci ise "Ziraat mühendisi ve teknikerler olarak biz bahçede örnek bahçeler oluşturuyoruz. Projedeki amacımız, üreticiyi bilinçlendirip, verim ve üretimi artırmak. Bahçelerde fındıkla ilgili teknik hususlarda üreticilerimizi bilgilendiriyoruz. Fındık üreten her çiftçilerimize burada, örnek bahçelerde doğru bilgileri öğreteceğiz" diye konuştu.



Kentte 5 ton fındık üreten Sezai Bayrak ise projenin verimi artırmada önemli etken olduğunu belirterek, "Daha önce bu projeden haberim vardı. Arkadaşlar benim bahçeme geldiler, burada örnek bahçe çalışması yaptılar. Onlara teşekkür ediyorum. Fındık sezonumuz bu sene normal iyi geçti. TMO fındık aldığı için fiyatta istikrar var, biz de bahçelerimize bakıyoruz. Bahçelerimiz çok maliyetli oluyor, günlük yevmiye ile çalışan işçilerimiz var. Kendim yapamadığım zaman fındığın maliyeti yüksek oluyor. Böyle projelerle tarımın desteklenerek, çiftçilerin aydınlatılması lazım" dedi.