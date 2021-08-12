Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 31
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1435.97
ALTIN
481.49
DOLAR
8.5607
STERLİN
11.8776
EURO
10.0853
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 32 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi...
Emet Belediyesinden kiralık otel
Emet Belediyesinden kiralık otel
İstanbul Bilgi Üniversitesi 31 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Bilgi Üniversitesi 31...
İTÜ'den akademik personel alım ilanı
İTÜ'den akademik personel alım...
Ankara Gölbaşı’nda 18 adet villa ihaleyle satılacak
Ankara Gölbaşı’nda 18 adet...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Fındık fiyatı, üreticileri memnun etti

12 Ağustos 2021 Perşembe 14:06
8 Okunma
Fındık fiyatı, üreticileri memnun etti

ORDU - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Giresun kalite fındık 27 TL, levant kalite fındığın 26,5 TL’den alınacağını açıklaması, üreticileri memnun etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Giresun kalite fındığın 27 TL, levant kalite fındığın 26,5 TL’den alınacağını açıklaması, üreticiyi sevindirdi. Üreticiler, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) devrede olduğunu belirterek, serbest piyasada fiyatların yükselebileceğini söyledi. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, ülke genelinde yaşanan orman yangınları ve seller nedeniyle fındık fiyatının bu yıl geç açıklanmasına neden olduğunu belirterek, “Bizim yapmış olduğumuz analizler ve maliyet çalışmaları dönümde 90 kilo verim baz alınarak yapıldı. Bu kapsamda da 22 lira 85 kuruş olarak 1 kilo fındığın maliyeti belirlenmişti. Yapılan rekolte tespitlerinden sonra dönüm başına verim miktarı 73 kilo gibi göründü. Buna bağlı olarak da maliyet otomatik olarak yukarı çıkmıştır. Bu maliyetin yukarı çıkmasından kaynaklanan bir sıkıntı olacağını düşünüyoruz. Bizim tarafımızdan beklenti 30 TL idi ama Sayın Cumhurbaşkanımızın levant kalite fındığı 28 lira civarında açıklayacağını düşünüyorduk. Bir miktar düşük açıklandı ama inşallah hayırlı ve bereketli olur” diye konuştu.

‘BU FİYAT İDARE EDER’

Fındık üreticisi Saniye Keskin, “Az biraz daha yüksek açıklansaydı iyi olurdu ama yine de bu fiyat idare eder. Allah razı olsun. 29-30 lira olacak diyorlar. İnşallah fiyat serbest piyasada öyle gerçekleşir” ifadelerini kullandı.

‘BİZ MEMNUNUZ’

Sıtkı Şanlı ise, “Fındık fiyatları çok güzel. Bundan iyisi can sağlığı. 27 lira fındığa çok büyük bir para. Türkiye’de hiçbir çiftçinin elinden bu kadar yüksek fiyattan ürün alınmıyor. Bugün buğdayın kilosu 2-3 lira. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan. Biz memnunuz” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fındık FiyatıFındık üreticisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatilde Kiralamayı Tercih Ettik
Tatilde Kiralamayı Tercih Ettik
TÜGİAD VE DOSABSİAD’IN İLK KADIN BAŞKANI ÇEVİKEL, TECRÜBELERİNİ PAYLAŞTI
TÜGİAD VE DOSABSİAD’IN İLK KADIN BAŞKANI ÇEVİKEL, TECRÜBELERİNİ PAYLAŞTI
DOSABSİAD’DAN AFET BÖLGESİNE İHTİYAÇ MALZEMESİ DESTEĞİ
DOSABSİAD’DAN AFET BÖLGESİNE İHTİYAÇ MALZEMESİ DESTEĞİ
Türkiye Dijital Vergi Dairesi kuruluyor, Yapay zekalı Dijital Vergi Asistanları geliyor
Türkiye Dijital Vergi Dairesi kuruluyor, Yapay zekalı Dijital Vergi Asistanları geliyor
THY, Temmuz ayında 5,5 milyon yolcuya hizmet verdi
THY, Temmuz ayında 5,5 milyon yolcuya hizmet verdi
Normalleşme elektrik tüketim rakamlarına da yansıdı
Normalleşme elektrik tüketim rakamlarına da yansıdı
İKİ İNŞAAT FİRMASININ BÜYÜK ORTAK PROJESİ 
İKİ İNŞAAT FİRMASININ BÜYÜK ORTAK PROJESİ 
“Ertelenen evlilikler konut fiyatlarında ve kiralarda artışa sebep oldu”
“Ertelenen evlilikler konut fiyatlarında ve kiralarda artışa sebep oldu”
Libya'ya ihracat 7 ayda 1,3 milyar doları aştı
Libya'ya ihracat 7 ayda 1,3 milyar doları aştı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma