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Fehmi Çolak yeni markasını dünyayla buluşturacak

Eski futbolcu Fehmi Çolak girişimcilik dünyasına adım atıyor.

05 Aralık 2021 Pazar 17:20
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Fehmi Çolak yeni markasını dünyayla buluşturacak

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Yeşil sahalardan işletme dünyasına transfer olan Fehmi Çolak kadınlara hitap edecek markası üzerine çalışmalarına devam ediyor. 
Futbola veda ettikten sonra modellik yapan ve adını geniş kitlelere ulaştıran Fehmi Çolak, girişimcilik dünyasında da iddiasını konuşturacak. Fehmi Çolak, ''Genç girişimcileri destekliyorum. Güzel projelerde kendimi ortak yapıyorum ve yatırım sağlıyorum.'' dedi. 

Fehmi Çolak kimdir?

Fehmi Çolak 10 Şubat 1990 yılında Almanya'da doğmuştur. Almanya'nın 1. Lig'de yer alan VFL Bochum takımında yetişen Fehmi Çolak 15 yaşında ilk profesyonel futbolculuk sözleşmesini imzaladı. 
U16 Türkiye Milli Takımı'nda yer aldı. Yüksek Lisans'ını İşletme Mühendisliği alanında yapan Fehmi Çolak, Almanya'da 1 numaralı tanınmış elektronik aletleri üreten şirketin Çin'deki projelerinin müdürü olarak tanınıyor. 

Dropshipping ile de uğraşan Fehmi Çolak girişimcilere yardımcı olmayı prensip haline getirdi. 

Ailesiyle birlikte müteahhitlik alanında da var olan Fehmi Çolak aynı zamanda kurutulmuş
gül kutularına yönelik şirket sahibi.

https://www.instagram.com/fehmi.clk/

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Son Güncelleme: 05.12.2021 17:28
Anahtar Kelimeler:
Fehmi çolakDünyaMarka
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