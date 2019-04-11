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Fed tutanakları: Riskler faizlerin sabit olması gereğini gösteriyor

Fed tutanakları: Riskler faizlerin sabit olması gereğini gösteriyor

Fed tutanakları: Riskler faizlerin sabit olması gereğini gösteriyor

Fed tutanakları: Riskler faizlerin sabit olması gereğini gösteriyor

11 Nisan 2019 Perşembe 09:38
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Fed tutanakları: Riskler faizlerin sabit olması gereğini gösteriyor

İstanbul (DHA) 

Fed'in 19-20 Mart tarihli Federal Açık Piyasa Komitesi'ndeki (FOMC) toplantısının tutanaklarına göre, üyeler arasında belirgin bir çoğunluk, 2019 yılı boyunca faiz oranlarının değişmemesi gerektiğini savunuyor.

Bazı üyler, uluslararası ticaret ve Brexit ile ilgili önemli belirsizliklerin sürdüğünü ve ekonomideki yavaşlama risklerinin azaldığını belirtirken, bir diğer grup, ekonominin yıl sonuna kadar canlanabileceğini ve bunun olası bir faiz oranı artışına gerekçelendirilebileceğini söyledi. Bazı katılımcılar ise para politikasının “her iki yönde de kayabileceği” uyarısı yaptı.

FOMC üyeleri, yılın ilk çeyreğinde gözlenen zayıflıkların ikinci yarıyı etkileyip etkilemeyeceğini değerlendirmek için zamana ihtiyaç duyulduğunu ifade ettiler.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fed Tutanakları:FedFomc
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