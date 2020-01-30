Fed faiz oranlarını sabit tuttu

FOMC toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, "Para politikasının mevcut duruşu ekonomik aktivitenin sürdürülebilir gelişmesini, güçlü bir işgücü piyasası koşullarını ve enflasyonun Komite'nin hedefi olan simetrik yüzde 2.0 düzeyine dönüşünü destekleyecek niteliktedir. Küresel gelişmeler ve zayıf enflasyon baskısı dahil olmak üzere gelen verilerin ekonomik görünüme etkilerinin izlenmesi sürecek" denildi. Bankaların Fed'de tuttuğu ekstra rezerv faiz oranını yüzde 1.55'ten 1.60'a ve ters repo faizini yüzde 1.45'ten 1.50'ye yükselten Fed, Hazine bonosu alımlarının ikinci çeyreğe süreceğini, gecelik repo operasyonlarının Nisan boyunca sürdürüleceğini vurguladı.