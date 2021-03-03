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Fas’ın Uluslararası Havaalanı Guelmim’e PMS Alüminyum İmzası

03 Mart 2021 Çarşamba 15:24
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Fas’ın Uluslararası Havaalanı Guelmim’e PMS Alüminyum İmzası

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Alüminyum sektörünün en önemli üreticileri arasında yer alan PMS Alüminyum, ülkemizi uluslar arası arenada başarıyla temsil eden çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Yerli ve milli üretim önceliğiyle, AR-GE ve katma değerli üretim çalışmalarına ağırlık veren PMS Alüminyum, Fas’ın uluslararası havaalanı Guelmim’in yenilenen dış cephesinin levha çalışmalarını başarıyla tamamlayarak, Afrika’da iz bıraktı.

Bursa – Alüminyum sektöründe 1988 yılından beri üretim yapan ve sektörün Türkiye’deki en önemli üreticileri arasında yer alan PMS Alüminyum, ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil etmeye devam ediyor. Fas, Guelmim Hava Limanı’nın dış cephesinin levha çalışmaları için PMS Alüminyum kalitesini tercih etti. Kısa süre önce uzay, havacılık ve savunma sanayisi şirketleri açısından son derece önemli olan kalite denetimlerinden başarıyla geçerek, AS 9100 Havacılık, Uzay ve Savunma Sanayi Kalite Yönetim Sistemleri Sertifikasını almaya hak kazanan şirket, havacılık sanayisine yeni bir katkı daha sağlamış oldu. Türkiye’yi dünyada başarıyla temsil ediyor. Şirket olarak; inşaat, otomotiv, raylı sistemler, savunma sanayi, beyaz eşya, makine sanayi, elektrik elektronik, solar enerji ve ses yalıtım sektörlerinde faaliyet gösterdiklerini belirten PMS Alüminyum Yönetim Kurulu Üyesi Merve Önsever Çağlayan, alüminyumun kullanıldığı her sektörde Türkiye’yi global ölçekte temsil ettiklerini söyledi. Yıllık toplam 60 bin ton ekstrüzyon profil ve yassı mamul üretim kapasitesi ile çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Çağlayan, “Şu anda 45 ülkeye ihracatımız var. Sektörel bazda pazar analizi yaparak, müşterilerimizin beklentilerini öngörüyor ve son teknolojiyi üretim süreçlerimizde uygulayarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana sürekli gelişim ve yenilikçilik anlayışı çerçevesinde yol alıyoruz. Buna bağlı olarak dünyanın her yerinde başarılı çalışmalara imza atıyoruz” dedi. Yeni teknoloji yatırımları ile farklı sektörlerin alüminyum ihtiyaçlarını en kaliteli, hızlı ve güvenilir şekilde karşıladıklarını dile getiren Çağlayan, buna bağlı olarak oldukça güzel projelere dahil olduklarını kaydetti. Son olarak Fas Guelmim Hava Limanı’nın çalışmalarında yer aldıklarını belirten Çağlayan, “Fas Guelmim Hava Limanı dış cephesinin levha çalışmaları için PMS Alüminyum kalitesini tercih etti. Bu hem firmamız hem de ülkemiz için gurur verici. Böylesine değerli bir projede yer aldığımız için mutluyuz. Toplam kalite odaklı çalışmalarımız ile dünyanın her yerinde adımızdan söz ettirmeye devam ediyoruz” diye konuştu. Küresel düzeyde markalaşmaya devam edeceğiz. PMS geleceğe deneyim katar’ mottosuyla hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediklerine dikkat çeken Çağlayan, teknoloji geliştirme vizyonu ve katma değerli üretim önceliği ile sürekli gelişmeye odaklandıklarını söyledi. Çağlayan, PMS Alüminyum kalitesini dünyanın her yerinde duyurmak amacında olduklarının altını çizerek,“Gelişen teknolojiyi yakından takip eden ve hızlı çözüm üreten bir firmayız. Bu, bizi her zaman bir adım öne çıkarıyor. İnovasyon odaklı çalışmalarımız, tecrübelerimiz, geniş ürün gamımız, güvenilir ve kaliteli çalışmalarımız ile küresel düzeyde markalaşmaya devam edeceğiz” dedi. Ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Yerli ve milli üretime önem verdiklerini vurgulayan PMS Alüminyum Yönetim Kurulu Üyesi Merve Önsever Çağlayan, şöyle devam etti: Sürekli gelişerek ve geliştirerek, alüminyum sektörüne değer katıyoruz. Ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya ve ileri teknoloji üretimlerimizle adımızı duyurmaya devam edeceğiz. Üretimden mühendisliğe, tasarımdan projelere kadar özel Cözümlerimizle her zaman en iyisi olmak için yol almayı sürdüreceğiz.

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Fasın Uluslararası Havaalanı Guelmime PMS Alüminyum İmzası
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