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Fahiş fiyat artışı yapan 375 firmaya, 11 milyon 885 bin lira ceza

Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 375 firmaya 11 milyon 885 bin TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.

21 Ocak 2021 Perşembe 15:13
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Fahiş fiyat artışı yapan 375 firmaya, 11 milyon 885 bin lira ceza

ANKARA - Bakanlıktan yapılan açıklamada, son dönemde vatandaşların fahiş fiyat artışlarına yönelik artan şikayet başvuruları üzerine başta gıda ve temel tüketim ürünlerinde olmak üzere saha denetimlerinin artırıldığı bildirildi. Fahiş fiyat artışlarının tespiti amacıyla 19-20 Ocak 2021 tarihlerinde Türkiye genelinde temel ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyat denetimleri gerçekleştirildiği ve denetimlerin devam ettiği belirtilerek, "Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığınca yapılan denetimler sonucunda 562 işletme bazında 9 bin 870 ürün incelenmiştir. İnceleme sonucu elde edilen veriler Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecek ve firmaların savunmalarının alınmasının ardından haksız fiyat artışında bulunduğu tespit edilenler hakkında 10 bin Türk lirasından 100 bin Türk lirasına, stokçuluk faaliyetinde bulunduğu tespit edilenlere ise 50 bin Türk lirasından 500 bin Türk lirasına varan idari para cezası yaptırımı uygulanacaktır" denildi.

375 FİRMAYA 11 MİLYON 885 BİN LİRA CEZA

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun bugüne kadar 3 bin 208 dosyayı karara bağladığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Gıda, temizlik, hijyen ürünleri gibi temel ihtiyaç maddelerinde fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 375 firmaya toplam 11 milyon 885 bin Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir. Bununla birlikte son dönemde Bakanlığımıza intikal eden ve temel gıda ürünleri arasında yer alan ayçiçek yağı, yumurta, tavuk, bebek maması  ürünlerine yönelik fahiş fiyat artışı şikâyetleri ve başvuruları üzerine, bu ürünlere yönelik denetimler artarken, üretici/ithalatçı/tedarikçi ve bu ürünlerin tüketicilere satışını yapan bazı yerel ve ulusal marketlerden savunma istenilmiştir. Gelen bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda haksız fiyat artışına sebebiyet verdiği tespit edilen ilgililer hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacaktır. Diğer taraftan Reklam Kurulunca yürütülen incelemeler neticesinde; 2020 yılında ürünlerin fiyatlarında fahiş artışlar yapan ve Covid-19 salgınını aldatıcı reklamlar yoluyla fırsata çevirmeye çalışan 303 firma hakkında toplam 13.3 milyon Türk Lirası idari para cezası uygulanmıştır.  Ticaret Bakanlığı olarak, fahiş fiyat artışları ile stokçuluk eylemlerinin yakından takibi amacıyla denetimler tüm Türkiye genelinde hız kesmeden devam edecektir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ticaret BakanlığıHaksız Fiyat Değerlendirme KuruluFahiş Fiyat
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