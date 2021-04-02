Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1439
ALTIN
446.800
DOLAR
8.0325
STERLİN
11.1187
EURO
9.4610
İstanbul Kent Üniversitesi 82 Akademik Personel alıyor
İstanbul Kent Üniversitesi 82...
Gebze Dilovası Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali Ekipman ve Taşınmazlar özelleştiriliyor
Gebze Dilovası Doğalgaz Kombine...
202 Sözleşmeli Personel alınacak
202 Sözleşmeli Personel alınacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyeleri İstihdam Edecek
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyeleri...
Tescilli kültür varlıklarının kullandırılması hakkında duyuru
Tescilli kültür varlıklarının kullandırılması...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ezine Gıda İhtisas OSB'ye yatırım için sıraya girdiler

ÇANAKKALE'de sütten peynire, etten balığa, sebzeden meyveye sayısız gıda ürününün işlenip paketlenerek pazarlanmasına olanak sağlayacak Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan 91 parsel için 180 adet ön talep başvurusu yapıldı. Şu an için 40 firmaya 76 parsel tahsis edilen OSB’de 125 milyon TL'lik yatırımla 8 bin kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.

02 Nisan 2021 Cuma 10:02
9 Okunma
Ezine Gıda İhtisas OSB'ye yatırım için sıraya girdiler

Çanakkale'de, sütten peynire, etten balığa, sebzeden meyveye sayısız gıda ürününün işlenip, paketlenerek pazarlanmasına olanak sağlayacak Ezine Gıda İhtisas OSB için çalışmalar devam ediyor. Yatırımcılara birçok muafiyet ve teşvik imkanı sunacak Gıda İhtisas OSB içerisinde 91 parsel yer alıyor. 1360 dönüm arazi üzerinde kurulması planlanan Gıda İhtisas OSB'de yaklaşık 8 bin kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor. 125 milyon TL'lik yatırımla planlanan OSB'de 91 parsel için 180 ön başvuru yapıldı Şu an için 40 firmaya 76 adet parsel tahsis yapıldı. 727 bin 657,71 metrekarelik OSB alanının 638 bin 265.51 metrekaresi tahsis edildi. 

'125 MİLYON TL'LİK BİR YATIRIM OLACAK'

Ezine Gıda İhtisas OSB Müdürü Alper Altınok, Mayıs 2019'da başlanan altyapı ihalesinde şu anda yüzde 60’a, elektrik ihalesinde ise yüzde 50’ye ulaşıldığını belirterek, "Bütün altyapı ile birlikte arıtma tesisimizin de projelendirme aşaması devam ediyor. Tesis, yaklaşık 12 bin metreküplük arıtma kapasitesine sahip olacak ve yaklaşık 70 milyon TL’ye mal olacak. 125 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen OSB’mizin kurulduğu günden itibaren yaklaşık 180'i aşkın ön talep başvurusu yapıldı. 91 adet parsel üzerinden değerlendirdiğimiz başvurularda şu ana kadar yüzde 90’lık bir tahsis sağlandı. Tahsis yapılan 40 firmadan istihdama yönelik 5 binin üzerinde personel çalıştırması için taahhüt aldık. Yatırım bedelleri 1 milyar TL’yi geçmiştir. Başvurulardaki kriterlerimizde istihdam önemli yer tutuyor. Bölgeye ekonomik katkı sağlayacak firmaların ekonomik durumları ve katkıları tabi ki önemli. Çanakkale’mizin son dönemde gelişmeye başlaması ve yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü’nün kısa zamanda ulaşıma açılmasıyla birlikte firmaların talepleri artmış durumda" dedi.

8 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Lojistik anlamda Çanakkale'nin önemli bir yere sahip olacağını da ifade eden Alper Altınok, şunları söyledi:

"Gıda üzerine firmaların olması bölgedeki tarım ve hayvancılığı canlandıracak. Ürünlerimizin katma değeri daha fazla olarak buradan satışı sağlanacak. Çevreci bir organize sanayi bölgesi olacak. Ezine OSB, öngördüğümüz 8 bin istihdam rakamına ulaşacak. 1 milyar TL'yi geçen yatırım tutarımız var. İnşallah yaz döneminde ruhsatları vermeye başlarız. İnşaata başlayan firmalarımız var. İnşallah 3 sene içerisinde bölgede fabrika bacalarının tüttüğünü görürüz. 5 yıl içerisinde de çok farklı bir Ezine ve Çanakkale’den bahsetmiş oluruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
çanakkaleOsbEzineGıda
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Turizmci bayrama hazırlanıyor
Turizmci bayrama hazırlanıyor
Adnan Bali İş Bankası’nın Yönetim Kurulu Başkanı seçildi
Adnan Bali İş Bankası’nın Yönetim Kurulu Başkanı seçildi
"Tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşıldı"
"Tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşıldı"
Fındıkta, ‘kozalak akarı’ tehlikesi
Fındıkta, ‘kozalak akarı’ tehlikesi
SUDER’in yeni Başkanı Hüseyin Karamehmetoğlu oldu
SUDER’in yeni Başkanı Hüseyin Karamehmetoğlu oldu
Yerli kripto para borsasından kullanıcılarına 2000'er HOT
Yerli kripto para borsasından kullanıcılarına 2000'er HOT
BEBKA, YÖNETİM KURULU BİLECİK’TE GERÇEKLEŞTİ
BEBKA, YÖNETİM KURULU BİLECİK’TE GERÇEKLEŞTİ
Bitcoin 58,000 doların üzerine yükseldi
Bitcoin 58,000 doların üzerine yükseldi
Özilhan: Özgürlükler ve laiklik birlik ve beraberliğimizin çimentosu
Özilhan: Özgürlükler ve laiklik birlik ve beraberliğimizin çimentosu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma