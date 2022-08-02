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Eskişehir'in 1352 rakımlı ilçesinden Avrupa'ya kiraz ihracı

02 Ağustos 2022 Salı 14:41
Eskişehir'in 1352 rakımlı ilçesinden Avrupa'ya kiraz ihracı

ESKİŞEHİR'in 1325 rakımlı Mihalıççık ilçesinde yetiştirilen kirazın hasadına başlandı. Toplanan kirazlar, İngiltere başta olmak üzere İtalya, Almanya, Hollanda, Rusya ve İran'a ihracat ediliyor. Mihalıççık Kaymakamı Onur Aykaç, hasat edilen kirazların yüzde 95'nin ihraç edildiğini, üretimin de 5 bin tona çıktığını söyledi.

Mihalıççık'ın önemli geçim kaynaklarından olan kiraz bahçelerinde 10 gün sürecek hasat başladı. 10 bin nüfuslu ilçede günde 200 kişinin çalıştığı toplam 470 hektarlık bahçelerde kirazlar, özenle toplanıyor. Hasat edilen kirazların yüzde 95'nin ihraç edildiğini belirten Mihalıççık Kaymakamı Onur Aykaç, üretimin 5 bin tona çıktığını söyledi.

HEDEF 15 BİN TON KİRAZ ÜRETİMİ

Son yıllarda kiraz üretiminin arttığını belirten Aykaç, "Mihalıççık ilçemizde çoğunluğunu kiraz üreticilerimizden oluşturduğumuz 'Meyve Üreticileri Birliği'ni kurduk. Bu birlik ile bugün yaklaşık 5 bin ton olan üretimimiz, inşallah önümüzdeki günlerde 10 bine 15 bine kadar ulaşacaktır. Temmuz ayının son haftasında olmamıza rağmen ilçemizde kiraz hasadı devam ediyor. Çünkü son turfanda ülkemizde ender bulunan bir rakıma ve rekolteye sahip kiraz üretim ilçesiyiz" dedi.

SERT VE DAYANIKLI KİRAZA TALEP

20 yıldır kiraz yetiştiren Mustafa İmre ise her geçen yıl üretimin arttığını söyledi. Sert ve dayanıklı yapısı ile üretilen kirazların çok tercih edildiğini belirten İmre, "Regina tipi kirazlarımızın üretimini 83 dönüm arazi üzerinde yapıyoruz. Şu anda 1400 ağacımızda meyve var, topluyoruz. Bunun yanında 4 yaşında olan ağaçlarımız var. Ayrıca Royal King cinsi 900 civarı ağaç diktik. Önümüzdeki yıllarda hasada başlayacağız. Şu anki bahçemizde bir hafta hasat edeceğiz. Ortalama günlük 150- 200 kişi ile toplayacağız. İngiltere başta olmak üzere İtalya, Almanya, Hollanda, Rusya ve İran'a ihracat yapıyoruz. Kirazlarımız ihracata yönelik olduğu için sert ve dayanıklı olanları tercih ediliyor" diye konuştu.

KİRAZ ÜRETİCİSİNE PROFESYONEL EĞİTİM

Mihalıççık İlçe Orman ve Tarım Müdürü Bilal Tosun da kiraz bahçelerini genişletmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Endüstriyel anlamda kirazcılığın ilçede 1999 yılında başladığını anlatan Tosun, şunları söyledi:

"Önümüzdeki 10 yılda kiraz bahçelerimizin büyüklüğünün 1000 hektara ulaşmasını hedefliyoruz. İlçemizin yüksek rakımlı olması sebebiyle, kirazın çiçeklenmeye başlangıç zamanı nisan ayının sonlarını buluyor. Bu da bize Türkiye'de son turfanda kiraz üretmemize neden oluyor. İlçemizde ortalama 26 ile 30 kalibre arasında kiraz üretiliyor. İlçe Tarım Müdürlüğü olarak üreticilerimize belirli aralıklarla eğitimler ve projeler düzenleyerek, bu kirazcılık işini daha profesyonel yapmasını sağlamaya çalışıyoruz." (

DHA

Anahtar Kelimeler:
EskişehirAvrupaKiraz Ihracatı
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