Ermaksan’dan Afrika atılımı Burkino Faso’ya Yerli Ve Milli Makine İhraç Etti

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Yenilikçi teknolojiler sloganıyla, Endüstri 4.0’a uygun akıllı ve ileri teknolojili çözümler geliştiren Ermaksan; yarım asrı aşkın süredir yerli ve milli olarak ürettiği makineleriyle dünyadaki pazar ağını genişletmeye devam ediyor. Halihazırda 110’dan fazla ülkeye ürünleri ulaşan ve dünya çapındaki büyüme hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerleyen Ermaksan, 2021 yılıyla birlikte mevcut pazarlarına Batı Afrika ülkesi Burkino Faso’yu da dahil etti.

Bursa, Yenilikçi teknolojiler’ sloganıyla, Endüstri 4.0’a uygun akıllı ve ileri teknolojili çözümler geliştiren Ermaksan, Türkiye’yi küresel teknoloji rekabetinde ön sıralara taşıyan hamlelerini aralıksız sürdürürken, yarım asrı aşkın süredir yerli ve milli olarak ürettiği makineleriyle dünyadaki pazar ağını genişletmeye de devam ediyor.Halihazırda 110’dan fazla ülkeye yenilikçi ürünleri ulaşan ve dünya çapındaki büyüme hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerleyen Ermaksan, 2021 yılıyla birlikte mevcut pazarlarına Batı Afrika ülkesi Burkino Faso’yu da dahil etti. Ermaksan, ilk kez girdiği Burkino Faso pazarındaki müşterisine; tasarım ve teknolojinin bir arada sunulduğu, kullanıcı dostu CNC kontrol paneli ve az bakım gerektiren hidrolik sistemleriyle donatılmış, yüksek performanslı ve maksimum verimliliğe sahip Power-Bend Pro model CNC abkant pres gönderdi. Afrika pazarını önemsiyoruz. Afrika pazarındaki potansiyele vurgu yapan Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Özkayan, bölgenin her geçen gün yatırımcılar açısından daha da cazip fırsatlar sunduğuna işaret ederek, “Afrika bölgesiyle ilgili uzun süredir pazar analizlerimiz devam etmekteydi. Bu bölgenin yakın gelecekte pek çok farklı sektör için önemli avantajlar ortaya çıkaracağına inanıyoruz. Şirket olarak, Türkiye’de ilk olan pek çok teknolojiyi hayata geçirip, bunları dünya pazarlarına ‘Türk markası’ gururuyla ihraç etmekteyiz. Burkino Faso’ya gerçekleştirdiğimiz ilk ihracatımızdan dolayı da çok mutluyuz. Amacımız, geliştirdiğimiz teknolojilerle ülkemize en yüksek düzeyde katma değer sağlayabilmek” diye konuştu. Yeni teknolojilere öncülük ediyor. Öte yandan, bünyesinde 1000 kişiyi istihdam eden ve üretiminin yüzde 85’ini küresel piyasalara ihraç eden Ermaksan, özellikle teknoloji ve AR-GE alanında dünyanın sayılı üreticileri arasında yer alma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. 6 bin metrekarelik alanda kurulu Optoelektronik AR-GE Merkezi'nde, bugüne kadar pek çok yeni teknolojiyi hayata geçiren Ermaksan; ülkemizin teknoloji odaklı gelişim yolculuğuna da çok önemli katkılar sağlıyor. Ermaksan bugüne kadar; Türkiye’nin yüzde yüz yerli ilk lazer çipi, ilk lazer ışın kaynağı (rezonatör), ilk 3D eklemeli imalat makinesi gibi pek çok yeni teknolojiyi hayata geçirirken, yine yüksek teknolojiye yatırım çalışmaları kapsamında yakın zamanda FBG sensörlerini de (Fiber Bragg Grating) devreye aldı. Dünyada sayılı firmanın ürettiği ve enerji, yapı, ulaştırma, denizcilik, havacılık, uzay, güvenlik, medikal, sismoloji gibi pek çok alanda sıcaklık, basınç, titreşim, kuvvet, gerinim gibi çeşitli ölçümlerin yapılmasına olanak sağlayan bu teknoloji ile çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal parametreleri ölçmek mümkün olurken, bu hamle Ermaksan'ın ileri teknolojiye yönelik kararlı çalışmalarının da önemli bir yansıması oldu. Ermaksan, yine dünyada üç boyutlu yazıcılarda kullanılan metal tozlarının üretimi kapsamında da yatırımlarına devam ederken, EIGA gaz atomizasyon sisteminde titanyum tozlarını da üretiyor. Şirketin üretim planları arasında, titanyumun ardından farklı türde diğer metal tozlarının üretimi de bulunuyor.