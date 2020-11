Erdoğan: Türkiye'yi faiz, enflasyon, kur sarmalından çıkarmamız şarttır

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD EXPO fuarına katıldı. Tüyap Kongre ve Fuar merkezindeki MÜSİAD EXPO'ya Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmasında, "Salgının dünyayı kasıp kavurduğu ikinci dalgasında da nispet daha iyi durumdayız" dedi.



"CHP'NİN OYUNBOZANLIĞI SEBEBİYLE NETİCEYE ULAŞAMADIK"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tümüyle yeni bir anayasa yapmak için kolları sıvadık. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyunbozanlığı sebebiyle neticeye ulaşamadık. Bizimle birlikte yeni bir anayasa hazırlamaktan kaçanların, daha sonra karanlık mahfillerde başka gayretler içerisine girdikleri ortaya çıktı. Böylece bizim başlattığımız yeni anayasa çalışmasının niçin akamete uğradığı da aleniyet kazandı. Bunun yanında temel kanunların tamamını yenileyerek adalet sistemimizin altyapısını ve insan kaynağını güçlendirerek ülkemizde hukuka erişimi kolaylaştırdık. Hak ve özgürlük alanlarını olabildiği kadar genişleterek milli birlik ve beraberliğimizi tahkim ettik. Ekonomi alanında da pek çok reformu hayata geçirerek ülkemizin makro ekonomik görünümünü çok ilerilere taşıdık. Velhasıl biz reformlara hiç ara vermedik. Değişim iradesini hiç elden bırakmadık" diye konuştu.



Erdoğan, "Ekonomide ve demokrasiye ülkemizi yeni bir yükseliş dönemine sokmakta kararlıyız. Yeni reform ve atılımlar için hazırlıklar yapıyoruz. Yeni yargı paketleriyle ilgili hazırlıklar sürüyor. Bunları da en kısa sürede Meclis gündemine getireceğiz. Ekonomi ve demokraside ülkemizi yeni bir yükseliş dönemine sokmakta kararlıyız" dedi.



FAİZ KARARI



Erdoğan, "Milletimizin geleceğe güvenle bakabilmesi için bugün almamız gereken tedbirler neyse onları hayata geçirmekten kaçınmıyoruz. Gerekirse bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğinin farkındayız, dünkü faiz artışını bu çerçevede değerlendiriyorum. Türkiye'yi faiz, enflasyon, kur sarmalından çıkarmamız şarttır. Faiz her şeyden önce paradan para kazanmak suretiyle insanları sömürmektedir. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Asıl hedefimiz enflasyonu en kısa sürede tek haneli rakamlara indirmek, faizlerin de buna uygun şekilde aşağı inmesini temin etmektir. Bunu başardığımızda kurun da istikrara kavuşacağını umuyorum. Yeni ekonomi yönetimimizle birlikte tüm mesaimizi ve dikkatimizi bu konuya hallederek ülkemizi bu kronik sancıdan inşallah kurtaracağız" ifadelerini kullandı.

"HER ŞEYDEN ÖNCE YURT DIŞINDAKİ TASARRUFLARIMIZI MUTLAKA ÜLKEMİZE GETİRMELİYİZ"



Erdoğan, "Her şeyden önce yurt dışındaki tasarruflarımızı mutlaka ülkemize getirmeliyiz. Yatırımcının güvenini kazanmak için her türlü adımı atacağız, bunun için gerekeni yapacağız. Yatırım yapan herkesin yanında yer alacağız. Yeni dönemde işbirliğine dayalı bir çalışma yöntemini hayata geçireceğiz. Biz Türkiye'nin gücüne, potansiyeline inanan herkesle birlikte yürümeye varız" şeklinde konuştu.