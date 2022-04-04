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ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Tüketici  Fiyat Endeksi (TÜFE) martta aylık bazda yüzde 5,46 artarken, yıllık bazda yüzde 61,14 oldu.

04 Nisan 2022 Pazartesi 09:59
ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; TÜFE'de 2022 Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5,46, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22,81, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,14 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 29,88 artış oldu. .

Yıllık en düşük artış yüzde 15,08 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 26,73 ile eğitim, yüzde 26,95 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 34,95 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 99,12 ile ulaştırma, yüzde 70,33 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 69,26 ile ev eşyası oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 Mart ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 1,78 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 1,84 ile konut ve yüzde 2,78 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, 2022 Mart ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 13,29 ile ulaştırma, yüzde 6,55 ile eğitim, yüzde 6,04 ile lokanta ve oteller oldu.

Mart 2022'de, endekste kapsanan 409 maddeden, 69 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 27 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 313 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2022 Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 4,24, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 16,38, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,34 ve 12 ortalamalara göre yüzde 27,48 artış gerçekleşti.

DHA

Son Güncelleme: 04.04.2022 10:37
Anahtar Kelimeler:
TüikEnflasyonMart 2022
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