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ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
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ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Tüketici fiyatları Nisan'da aylık yüzde 1.68 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 17.14'e yükseldi.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 10:08
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ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları yılın ilk dört ayında yüzde 5.45 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 13.70 yükseldi. Nisan 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 92 maddenin ortalama fiyatı düşerken, 42 maddenin ortalama fiyatı değişmedi, 281 maddenin ortalama fiyatı yükseldi.

TÜİK verilerine göre aylık bazda, en yüksek fiyat artışları yüzde 7.57 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 2.13 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 2.09 ile eğitimde oldu. Fiyatlarında aylık düşüş olan gruplar yüzde 0.28 ile haberleşme ve yüzde 0.03 ile ev eşyası oldu. Fiyatları an az artan ana gruplar ise yüzde 0.56 ile sağlık ve yüzde 0.73 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. 

Yıllık bazda fiyat artışlarının yüksek olduğu ana gruplar, yüzde 29.31 ile ulaştırma, yüzde 22.27 ile ev eşyası ve yüzde 19.20 ile sağlık oldu. Yıllık en düşük artış yüzde 3.60 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşirken, artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 9.05 ile haberleşme, yüzde 10.21 ile eğitim ve yüzde 11.03 ile giyim ve ayakkabı oldu. 

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1.65, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5.44, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18.11 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13.82 artış gerçekleşti.

DHA

Son Güncelleme: 03.05.2021 10:39
Anahtar Kelimeler:
TüikEnflasyonüreticiTüketici
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